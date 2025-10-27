След тристранка: КНСБ обвини социалния министър Борислав Гуцанов в "скандална политика"

Разговаряхме за транспонирането на директивата за адекватни минимални заплати. Това, което е предложено от социалното министерство, е меко казано имитация на транспониране. МТСП трябва да смени своето наименование и да зачеркнем "труда" от него. То трябва да стане "Министерство на скандалната политика".

Това заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов след края на заседанието на тристранката. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проект за промени в Кодекса на труда, внесен за обществено обсъждане от социалния министър Борислав Гуцанов. Проектът е насочен към осигуряването на минималните заплати у нас.

"Хората на труда остават без насърчаване на колективното договаряне на своите заплати и вероятно отново ще говорим как има крепостни роби в предприятията и институциите. Няма насърчаване и спокойствие за работещите, когато тръгнат да бранят своите права и искат по-високи възнаграждения, вероятно ще бъдат арестувани", каза още Капитанов след края на срещата на социалните партньори.

Вицепрезидентът на КНСБ обясни, че социалното министерство трябва да бъде разбере ясно, че директивите за защита на работниците са наложителни, не са по желание.

"Искаме да направим така, че в България да няма законодателство, което е имитиращо", допълни той.

"Там, където има колективен договор, заплатата е минимум с 14% по-висока от местата, където няма. В контекста на бюджета поставихме въпрос към министъра да потвърди размера на минималната заплата. Имаме уверението, че тя ще бъде 1213 лв.", заяви главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

Предложението на министъра обедини и бизнеса, и синдикатите, които го обявиха за неприемливо.

Проектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от социалния министър Борислав Гуцанов, има за цел да насърчи колективното трудово договаряне между синдикатите и работодателите на браншово равнище. Засега предложението на министъра е публикувано в системата за обществено обсъждане и все още не е прието от Министерския съвет.

Близо 3 г. работните групи не заседават с тази активност. Това не трябва да се отразява на качеството на законопроекта. Последната работна група, която е била във връзка с директивата се е провела преди повече от половин година, аргументираха се синдикатите.

"Този законопроект ще реализира една цел- изпълнение на изискванията по директивата пред ЕС е необосновано закъснение от 1 г. Не подкрепяме подобни имитации за транспониране на директивата, това не изпълнява реално заложените изисквания, а създава илюзии", заяви Тодор Капитанов.

Той обяви, че ако законопроектът бъде внесен в парламента, от синдиката ще сезират европейските институции, за да не бъде допуснато "неработещо законодателство". Ще инициират и протести.

Работещите остават с ограничена синдикална защита и несигурно колективно трудово договаряне, каквото е изискването на директивата, категорични са от КНСБ.

"Няма да получим единомислие, затова оставяме държавата да влезе в своята роля", допълни Капитанов.

От КТ "Подкрепа" обясниха, че няма да подкрепят предложението на министъра, защото в него не открили никакъв елемент, който да бъде обвързваш с механизма за адекватни минимални работни заплати.

"Няма как да се създадат условия за увеличаване на колективното договаряне", допълниха оттам.

"Направихме всичко възможно да има разбирателство. Проведохме 20 срещи. Като министерство сме длъжни да спазим закона, иначе от 1 януари ни грози наказателна процедура, няма как да си позволим такова нещо. Това е последният възможен срок да подпишем този законопроект, трябва да бъде приет до края на декември. Решението ще бъде на депутатите, но не можем да си позволим. Не сме си позволили да не спазим закон и да има уязвима група, която да не бъде обгрижена от министерство", обясни социалният министър.