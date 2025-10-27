Русенци ще отбележат Архангелова Задушница с панихида

Община Русе кани всички русенци и гости на града на 1 ноември, /събота/ от 11:30 ч. на панихида, с която ще бъде отбелязана Архангелова задушница.

На този ден почитаме паметта на загиналите за Освобождението на България, на участниците във войните за национално обединение и отдалите живота си български военнослужещи в операциите по поддържане на мира и при изпълнение на войнския си дълг в мирно време. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Събитието ще се проведе пред Мемориала на загиналите във войните за национално обединение русенци на ул. „Александровска" 120, където ще бъде построен почетен караул, а тържествена музика ще изпълнява Общинският духов оркестър с диригент Димчо Рубчев. Заупокойна молитва в памет на загиналите български воини ще отслужат свещеници от Русенска Света Митрополия. Водещ на церемонията ще бъде актьорът от ДТ „Сава Огнянов" Ивайло Спасимиров.

Организациите, които желаят да поднесат венец с официално обявяване от водещия, следва задължително да заявят участието си предварително на имейл [email protected] до 16 ч. на 31 октомври. Тези, които не са заявили предварително участие в указания срок, няма да бъдат обявявани от водещия и ще имат възможност да поднесат своите венци след края на церемонията заедно с всички граждани.