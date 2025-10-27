Тристранката обсъди отпуските за бащите при раждане на дете и тези за воденето му на училище

Тристранката обсъди 2 законопроекта, внесени от депутатите от ПП-ДБ за промени в Кодекса на труда. С тях от "Промяната" предлагат 15-те дни отпуск за раждането на дете, които са предвидени за бащата, да могат да се използват на части в първата година от раждането на детето. Другият законопроект, внесен от "Да, България" предвижда натрупаният платен отпуск на майката да може да се използва почасово, докато детето навърши 12 г.

Социалните партньори не постигнаха съгласие и по двете теми.

В мотивите на законопроекта на ПП, внесен от Венко Сабрутев, пише, че сега бащите имат право на 15 дни отпуск след раждане на дете, като отпускът е от датата на изписване на детето. Целта на законопроекта е да осигури по-голяма гъвкавост чрез промяна в реда за ползване на отпуска и тя да може да се използва наведнъж или на части, според нуждите на всяко семейство, в рамките на първата година от датата на раждането на детето.

"Необходимо е бащите да имат толеранс от дни, които да използват, за да подпомогнат майките, когато се наложи", обясни Сабрутев на социалните партньори.

От ПП предлагат броят на дните бащинство да бъдат запазени, но чрез предлаганите промени те да станат по-гъвкави.

Представителят на АИКБ обясни, че подкрепят предложението, именно защото осигурява гъвкавост. Според тях обаче, трябва да има механизъм, който да осигурява предвидимост, когато отпускът се ползва на части. Предложението на асоциацията е това да става само 2-3 пъти, с минимум 3 последователни дни, за да бъдат изчерпани по-бързо и да не създава пречки за работния процес.

От Българската стопанска камара обявиха, че са против предложените от "Промяната" промени в КТ. Според тях, около 21 хил. мъже ползват този отпуск, което е положително. "След навършване на 6-месечна възраст татковците могат да поемат майчинството и да се грижат за детето. Има правни възможности", обосноваха се те.

Отпускът не е периодично или повтаряемо право. Ползването трябва да бъде еднократно и непосредствено при случването на даденото събитие, обясниха от Търговско-промишлената палата. Оттам също не подкрепят предложението. КРИБ също се въздържат от подкрепа, защото става дума за единично събитие. След 6 месеца майката може да прехвърли отпуска си към друг член на семейството и така би се получило препокриване с 15-дневния отпуск за баща.

Законопроектът дава подобри възможности за подкрепа на бащите и за приемането на детето в семейството, заявиха от КНСБ. Затова оттам заявиха, че подкрепят промените. От синдиката подкрепят предложението на бизнеса да има повече предвидимост за ползването на отпуска и да има изготвен режим как ще се вземат полагащите се дни. На същото мнение са и от КТ "Подкрепа", защото чрез законопроекта не се затрудняват работодателите. За бащата са нужни 5 дни, за да отпразнува, а с останалите дни може да бъде в помощ на майката, уточняват те.

Според действащите разпоредби, отпускът за бащата се ползва в точно определен период, заяви социалният министър Борислав Гуцанов. Затова министър Гуцанов обяви, че това ще се отрази тежко на сектора и създава неоправдана неравнопоставеност между бащите, които ще ползват отпуска наведнъж и тези, които ще го ползват на части.

Тристранният съвет разгледа и предложенията за промени в Кодекса на труда, направени от Елисавета Белобрадова и група народни представители, които предвиждат натрупаният платен годишен отпуск по време на отпуска за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 г. да може да се ползва почасово за вземане или водене на дете до 12 г. на детска градина или училище. Правото се прилага и за бащата, осиновителя и за тези, на които е прехвърлено отглеждането на детето, включително баба или дядо.

"С предложения законопроект се предвижда натрупания платен годишен отпуск да може да се използва почасово, да се ползва и от бащата, и от майката. Целта е да се улесни съвместяването на личния и професионалния живот", обясни Надежда Йорданова от ПП-ДБ, която е сред вносителите на законопроекта.

"Ние не възразяваме законопроектът да бъде приет, защото това, което се предлага е по-добро от сега действащото положение. От години се опитваме да поставим темата за правото на отпуск, защото според нас не е правилно да се придобива право въз основа на вече придобито право. По конкретния законопроект нямам възражения, дава повече гъвкавост за организацията на работния процес", коментираха от АИКБ.

От БКС, БТПП и КРИБ се обявиха против законопроекта, защото според тях промените биха създали затруднения при вече изградени графици, със замествания, преструктуриране на ангажименти и отговорност.

КНСБ пък видели непрецизност в законопроекта, поради което нямало да го подкрепят. Синдикатите подкрепят идеята да се намери добър баланс между професионалните и личните задължения, но в законопроекта липсвала яснота как ще се използват натрупаните отпуски. Те са на мнение, че не са отчетени правилата, свързани с погасителната им давност. Предлагат обединение със законопроекта, внесен от Деница Сачева. По-рано този месец социалните партньори не постигнаха съгласие за гъвкаво работно време на родителите на ученици до 12 години през лятната ваканция.

От КТ "Подкрепа" обаче изразиха подкрепа към идеята на ПП. Според тях така ще бъде избегнато неудобството да се пита постоянно дали родител може да отиде да вземе детето си, както и работодателят да откаже. Погасителната давност да не се отнася, когато става въпрос за почасово взимане, предлагат от синдиката.

Според министър Гуцанов, промените ще доведат до несправедливост и неравенство.