Вижте какво е състоянието на пътищата към момента

РЗИ: Мътността на водата от "Йовковци" е приемлива в почти всички населени места

Дима Максимова

РЗИ Велико Търново Снимка: Дима Максимова

 Водата от чешмите в Търновско, захранвани от язовир "Йовковци", вече е с приемлива мътност, посочват от РЗИ.
Резултатите от проведения на 24 октомври  (петък) мониторинг на качеството на питейната вода от 6 утвърдени пунктове в населените места от зона на водоснабдяване „Йовковци" – Велико Търново, Леденик, Шемшево и Ново село показват, че питейната вода отговаря по микробиологични и химични показатели на Наредба №9 за качеството на водата.
На 24 октомври приключиха почистването и крайната дезинфекция на водоснабдителните съоръжения – резервоари и водопроводна мрежа, с отваряне на оттоците и в гр. Велико Търново.
От Здравната инспекция Велико Търново днес са взети проби води за изследване по микробиологични и химични показатели от населените места Горна Оряховица, Драганово и Велико Търново. Мътността на водата е приемлива за потребителите в почти всички от мониторираните пунктове.
РЗИ – Велико Търново продължава да извършва учестен мониторинг върху качеството на водата, доставена от зона на водоснабдяване „Йовковци".

РЗИ Велико Търново

