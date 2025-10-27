С Ден на отворените дни бяха отбелязани 85 г. от откриването на Съдебната палата

В Съдебната палата днес бяха отбелязани 85 г. от откриването на сградата на Окръжен съд – Русе. Гост бе заместник-кметът Енчо Енчев, който отправи поздравление по случай годишнината. Това съобщиха от Община Русе.

„През годините тук са работили поколения юристи, които с професионализъм и почтеност са защитавали върховенството на закона и правата на хората. Техният труд и отдаденост заслужават нашето дълбоко уважение. Изразявам признателност към всички, които продължават тази традиция – към съдии, прокурори, служители и партньори в съдебната система. Пожелавам ви здраве, сили и още много успешни години в служба на обществото и правосъдието", обърна се заместник-кметът към председателя на Окръжния съд Николинка Чокоева. На работещите в съдебната институция той пожела годишнината да бъде вдъхновение и да продължават да пазят духа на справедливостта, който прави Русе не само град с история, но и с бъдеще.

От своя страна Николинка Чокоева заяви, че архитектурата на сградата отказва да бъде подчинена, така както и правосъдието не може да бъде подчинено. „Ако миналото на Съдебната палата е монументално, то настоящето ѝ е човечно", каза още тя.

Приветствие за 85 г. от откриването на сградата на Окръжен съд – Русе отправиха и заместник областният управител Георги Георгиев, окръжният прокурор на Русе Радослав Градев, заместник-директорът на ОД на МВР – Русе комисар Александър Ковачев и началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева.

След тържествената програма, съдиите Велизар Бойчев и Виржиния Караджова връчиха наградите на победителите в конкурса за рисунка „Правосъдието през детските очи", организиран от Окръжен съд – Русе. В него се включиха повече от 100 деца на възраст от 6 до 18 г., като техните рисунки са изложени в централното фоайе на Съдебната палата. Служителите на съдебната институция проведоха и беседите „Открито за съдебната власт – кой-кой е в съда?" и „Как се посещава съдебната палата?".

По случай годишнината се състоя и Ден на отворените врати, по време на който желаещите имат възможност да разгледат изложба, проследяваща историята на сградата. В него се включиха ученици на МГ „Баба Тонка" и студенти първи и втори курс от Юридически факултет на РУ „Ангел Кънчев".

Сградата на Съдебната палата в Русе е построена на мястото на някогашния Балъкчъ пазар /Рибния пазар/ и е проектирана като първата такава сграда в България. Първоначалният проект е изготвен от арх. Никола Лазаров, а по-късно екип към Министерството на правосъдието с ръководител арх. П. Койчев го преработва. Поради факта, че на същото място по онова време се намира къщата на тогавашния министър на правосъдието, строежът се забавя няколко години. Затова Софийската съдебна палата израства първа.

Строителството на русенската съдебната палата започва през 1929 г. и завършва през 1939 г., а откриването е на 28 януари 1940 г. Интериорът на сградата е проектиран изцяло от арх. Папазов, а стъклописите - от проф. Иван Пенков. Изпълнението им е реализирано в Германия. Мраморни колони и гранитен под, извито двураменно стълбище с красив парапет и разноцветни орнаментни прозорци приковават погледа. Скулптурните фигури по фасадата на сградата са проектирани и изпълнени от проф. Любомир Далчев през 1938 г.

В Съдебната палата днес бяха отбелязани 85 г. от откриването на сградата на Окръжен съд – Русе. Гост бе заместник-кметът Енчо Енчев, който отправи поздравление по случай годишнината.

„През годините тук са работили поколения юристи, които с професионализъм и почтеност са защитавали върховенството на закона и правата на хората. Техният труд и отдаденост заслужават нашето дълбоко уважение. Изразявам признателност към всички, които продължават тази традиция – към съдии, прокурори, служители и партньори в съдебната система. Пожелавам ви здраве, сили и още много успешни години в служба на обществото и правосъдието", обърна се заместник-кметът към председателя на Окръжния съд Николинка Чокоева. На работещите в съдебната институция той пожела годишнината да бъде вдъхновение и да продължават да пазят духа на справедливостта, който прави Русе не само град с история, но и с бъдеще.

От своя страна Николинка Чокоева заяви, че архитектурата на сградата отказва да бъде подчинена, така както и правосъдието не може да бъде подчинено. „Ако миналото на Съдебната палата е монументално, то настоящето ѝ е човечно", каза още тя.

Приветствие за 85 г. от откриването на сградата на Окръжен съд – Русе отправиха и заместник областният управител Георги Георгиев, окръжният прокурор на Русе Радослав Градев, заместник-директорът на ОД на МВР – Русе комисар Александър Ковачев и началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева.

След тържествената програма, съдиите Велизар Бойчев и Виржиния Караджова връчиха наградите на победителите в конкурса за рисунка „Правосъдието през детските очи", организиран от Окръжен съд – Русе. В него се включиха повече от 100 деца на възраст от 6 до 18 г., като техните рисунки са изложени в централното фоайе на Съдебната палата. Служителите на съдебната институция проведоха и беседите „Открито за съдебната власт – кой-кой е в съда?" и „Как се посещава съдебната палата?".

По случай годишнината се състоя и Ден на отворените врати, по време на който желаещите имат възможност да разгледат изложба, проследяваща историята на сградата. В него се включиха ученици на МГ „Баба Тонка" и студенти първи и втори курс от Юридически факултет на РУ „Ангел Кънчев".

Сградата на Съдебната палата в Русе е построена на мястото на някогашния Балъкчъ пазар /Рибния пазар/ и е проектирана като първата такава сграда в България. Първоначалният проект е изготвен от арх. Никола Лазаров, а по-късно екип към Министерството на правосъдието с ръководител арх. П. Койчев го преработва. Поради факта, че на същото място по онова време се намира къщата на тогавашния министър на правосъдието, строежът се забавя няколко години. Затова Софийската съдебна палата израства първа.

Строителството на русенската съдебната палата започва през 1929 г. и завършва през 1939 г., а откриването е на 28 януари 1940 г. Интериорът на сградата е проектиран изцяло от арх. Папазов, а стъклописите - от проф. Иван Пенков. Изпълнението им е реализирано в Германия. Мраморни колони и гранитен под, извито двураменно стълбище с красив парапет и разноцветни орнаментни прозорци приковават погледа. Скулптурните фигури по фасадата на сградата са проектирани и изпълнени от проф. Любомир Далчев през 1938 г.