След експертна оценка: Частичното бедствено положение в Николово и Мартен няма да бъде продължавано

Частичното бедствено положение, въведено в селата Николово и Мартен заради състоянието на язовирната дига, няма да се удължи. Това реши днес на свое заседание Оперативната група от щаба за защита при бедствия на Община Русе заедно с привлечените специалисти, които подпомагат кмета при вземането на решения, съобщиха от Община Русе.

На заседанието, открито от кмета Пенчо Милков, бяха разгледани ефикасността на предприетите до момента мерки. Участниците изслушаха предварителния доклад на геолозите, резултатите от геодезичното наблюдение на стената и анализа за състоянието на язовир "Николово", изготвен от оператора на съоръжението.

Гл. ас. д-р инж. Ванушка Петрова от Изследователската база по геотехника към БАН съобщи, че са проведени четири сондажа. По предварителни данни на експертите по стената няма деформации.

Кметът заяви, че се подготвя писмо до Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) в София за преразглеждане на предписанията за източване на язовира до мъртъв обем. „Ще поискаме от ДАМТН да преосмисли решението си относно предписаните аварийни мерки и да се установи безопасно ниво на язовира, което да се поддържа до ремонта. „Ще изпълним всички препоръки, дадени досега от геолози и геодезисти. Още от първия ден сме действали изцяло в рамките на закона, като най-важното за нас беше опазването на здравето и живота на хората", каза Милков.

На заседанието беше решено да продължат геодезическите измервания по график – веднъж в месеца, както и геоложките проучвания, за да се изготви окончателен анализ за състоянието на стената.

Пътят Николово – Червена вода остава затворен за движение на моторни превозни средства.