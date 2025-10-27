3,6% е безработицата през септември - във Велико Търново 2.7%, а в Златарица -14,18

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда" – Велико Търново през септември е 3,57%, при 5,06% за страната и 4,95% за област Велико Търново. Наблюдава се лек спад спрямо предходния месец на тази година с 0,1%. По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 2,71%, община Елена 9,69% и община Златарица 14,18%.

Регистрираните безработни през месец септември в Дирекция „Бюро по труда" – Велико Търново са 1 416. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда новите записани са 263 безработни.

В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрото по труда, за месеца са активирани 49 неактивни за регистрация в бюрото по труда.

През месец септември 2025 г., 224 безработни лица са започнали работа, наблюдава се увеличение на броят им в сравнение с предходния месец август и спрямо същия месец на предходната година.

Най- много са наетите в преработваща промишленост – 23,6%, търговия – 20%, образование – 14,5%, строителство – 12,7%, хотелиерство – 10,9%, административно-спомагателни дейности – 9% и др.

84 са работните места, обявени на първичен пазар на труда. Най-голям дял свободни работни места са заявени в сектор образоване (26,19%), търговия (22,61%), преработваща промишленост (15,47%), хотелиерство и ресторантьорство (10,71%), строителство (7,14%),

Сред най-търсените професии през месеца са преподаватели; персонал, полагащ грижи за хора; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; водачи на МПС и подвижни съоръжения; неквалифицирани работници в добивната и преработвателната промишленост, строителство и транспорт.