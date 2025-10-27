39 300 нови сметосъбиращи съда купува община Благоевград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С 39 300 нови сметосъбиращи съда Община Благоевград ще подобри управлението на отпадъците и ще създаде предпоставки за по-активно разделно събиране.

Пластмасовите съдове, предвидени за закупуване, са предназначени за различни видове отпадъци – битови, разделно събирани, биоразградими и хранителни, което ще улесни гражданите и ще повиши ефективността на системата за събиране и рециклиране. Мерките са насочени към подобряване на хигиената в обществените пространства и към по-чиста градска среда.

Обявената обществена поръчка, рамково споразумение, е на стойност 2 146 500 лева без ДДС. Предстои конкурсна комисия да разгледа документите по допустимост, след което ще бъдат отворени ценовите оферти. На следващ етап ще бъдат сключени договори с избраните изпълнители. Към процедурата интерес са проявили шест фирми, подали общо 21 оферти по четирите обособени позиции.

Закупуването на новите съдове цели да се намали количеството депонирани отпадъци и да повиши екологичната култура сред жителите на града и малките населени места.