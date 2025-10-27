Драгомир Стойнев: Не сме предали Киселова, важна е стабилността на държавата

Имаше спорове с месеци между претенцията на ГЕРБ за оттеглянето на Наталия Киселова. Водили сме тежки дебати всеки месец с ГЕРБ за оттеглянето на Наталия Киселова. Това е един организационен въпрос, БСП е единственият политически фактор, от който лъха стабилност. Не виждам никаква драма, няма предателство. Това е организационен въпрос. Ротационният въпрос не е от такова голямо значение за стабилността на държавата. Кабинетът остава стабилен. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV Драгомир Стойнев, председател на ПГ на "БСП-Обединена левица" , за ротацията на председателя на НС,

"Киселова е добър председател на Народното събрание. Тя е и държавник. Когато се обяснява на нашите членове на партията, разбират, че понякога не постовете са важни, а стабилността на държавата. БСП е богата палитра от мнения, но в крайна сметка се взе решение. Когато се поставят фактите на масата, нещата могат да се случват", каза Драгомир Стойнев.

Той беше категоричен, че министрите на БСП са безупречни. " Бюджетът, който идва, ще е на стабилизация. Радвам се, че с общи усилия, ще постигнем нещо добро. Доходите ще бъдат увеличени над инфлацията. Максималният осигурителен доход ще бъде вдигнат. Ще настояваме промяна в данъчната политика. Не може да продължаваме с такава данъчна политика, трябва да започнем този разговор. Говорим за цялостна трансформация на данъчната политика. Не правим нещо по-различно от Германия, Франция, Англия. Да спрем с мисленето на някакви островни държави", обясни лидерът на ПГ на БСП. Той обяви, че с бюджета ще бъдат увеличени заплатите на младите лекари.

"Войната изтощава и руската икономика. Война няма да има на Балканите, защото сме държава от НАТО, но тежки последици от военния конфликт са възможни. Правителството има план в случай на нужда държавата да не остане без гориво. България може да издържи, правителството ще гарантира доставките на петрол. Ако "Лукойл" спре да работи, следва нов внос", коментира още Драгомир Стойнев.