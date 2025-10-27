Иззеха различни наркотици от жилището на мъж в столичния кв. "Красно село" (Снимки)

На 24 октомври на пазар „Красно село" полицаи от Шесто РУ задържали 21-годишен криминално проявен мъж, от когото иззели плик с марихуана, мобилен телефон и неголяма парична сума. При последвалите процесуално-следствени действия в апартамента му служителите на реда открили 4 плика с различна големина и 11 пликчета с тревиста маса, 3 буркана със суха тревиста маса, 7 пликчета с кафеникави, различни по форма таблетки, 3 пликчета с бяло прахообразно вещество, както и две електронни везни и сумата от 1050 лв. Експертната справка установила, че иззетите наркотици са над 270 г коноп, около 22 г амфетамин близо 3 г метамфетамин, 2 г хашиш, десетина грама екстази и смес от МDMA и канабиноиди – 8 г и доза кокаин. Мъжът бил задържан с полицейска мярка за 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354а от НК. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура му е повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение "задържане под стража" до 72 часа, съобщиха от МВР. СНИМКА: МВР

След получена информация за дилър, разпространяващ наркотици в столицата, полицаи от Шесто РУ задържали криминално проявен и осъждан 42-годишен мъж пред жилищен блок в ж.к. „Борово". При проверка в дома му са намерени пликчета с кристали – около 20 г метаметамфетамин и 2 електронни везни. Мъжът е задържан с полицейска мярка за 24 часа, по случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а от НК. Повдигнато му е обвинение и с прокурорско постановление му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража" до 72 часа. СНИМКА: МВР

При друг случай, по информация за криминално проявен мъж, в чието жилище имало високорискови наркотични вещества и техните прекурсори, полицаи от Седмо РУ извършили проверка в къщата и прилежаща постройка на 53-годишен софиянец в кв. „Горубляне". Отттам били иззети близо 30 г метамфетамин. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354а от НК и след доклад на материалите, му е повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение „задържане под стража" до 72 часа. СНИМКА: МВР

На 23 октомври, след 19 часа, служители на Четвърто РУ спрели за проверка „Ауди А3", управлявано от 27-годишен софиянец. При последвалата проверка на колата полицаите се натъкнали на 3 дози марихуана, а у него били намерени и иззети кутийка с 4 пликчета, съдържащи бяло вещество на бучки - кокаин. При процесуално-следствените действия в обитаваното от него жилище служителите на реда се натъкнали на стая, обособена като оранжерия, оборудвана с вентилационна система за отглеждане на канабис. В черна палатка от плат били открити 5 саксии с растения канабис, 5 шишета с различна течност и 5 опаковки със семена. Мъжът бил задържан с полицейска мярка до 24 часа, а след доклад на материалите в Софийска градска прокуратура му е повдигнато обвинение.

Полицаи от Второ РУ спипали дилър на дрога в ж.к. „Лев Толстой" след сигнал за държане и разпространение на наркотични вещества. При процесуално-следствените действия в дома на 46-годишния криминално проявен мъж са открити 15 пликчета, съдържащи кокаин, екстази, амфетамин. Той бил задържан с полицейска мярка до 24 часа, води се досъдебно производство по чл. 354а от НК, а след доклад на материалите в Софийска градска прокуратура, му е повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение „задържане под стража до 72 часа.