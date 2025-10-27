ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата към момента

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21591904 www.24chasa.bg

6-годишно дете се изгуби в столичното метро, вече е при родителите си

1384
Столичното метро СНИМКА: Георги Палейков

6-годишно дете се изгуби в столичното метро. Инцидентът е станал на 25 октомври. То е съпроводено и предадено на родителите си.

„Около 13:30 ч. служител, назначен на метростанция „Мизия" получава сигнал от граждани, че във влака се вози малко дете без родители. Колегата своевременно се качва, установява детето и се опитва да проведе разговор с него. То е видимо притеснено. Служителят се свързал с дежурните. Оттам му казват, че е получен сигнал от Първо районно управление от възрастна жена, че е изгубила детето", обясни Станислав Ризов, началник на сектор "Метрополитен" към СДВР, цитиран от NOVA.

Детето най вероятно е преминало с други граждани през турникетите и не е забелязано.

Ризов уточни, че често има подобни случаи в метрото.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Столичното метро СНИМКА: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)