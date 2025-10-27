"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Искаме оставката на министъра на земеделието Георги Тахов. Не знаем дали само министърът, или в цялото министерство е виновно.

Това каза пред bTV пpeдceдaтeлeлят нa Haциoнaлнaтa acoциaция нa зъpнoпpoизвoдитeлитe Илия Проданов.

"Ангажиментите са поети от държавата. Имахме споразумение от април миналата година. Предишният кабинет пое тези ангажименти, но сегашният - не. В нашия сектор няма време за губене. Времето ни притиска", каза той.

Проданов разкри, че постоянно комуникира с министъра. Но това явно не дава резултат.

"Законите, в които искаме да има промяна са - поземлените отношения, за арендата, този за водите, и гласуването в бюджета средства за напоителни системи", обясни още пpeдceдaтeлeлят нa Haциoнaлнaтa acoциaция нa зъpнoпpoизвoдитeлитe.

"Редът от наша страна е изцяло ясен. Партиите и министър председателят знаят. Искаме среща с премиера. Надяваме се да е тази седмица. Няма причина да не се проведе тази среща. Ние сме много категорични. Чухме, че оставката на министъра на земеделието не била на дневен ред. Ние нямаме претенции кой ще е министъра. В Народното събрание ще обясним исканията си. След срещите, които ще проведем, ще видим дали ще вадим тракторите пред Народното събрание", добави още Проданов.

Реколтата от пшеницата беше нормална, около 7 млн. тона. Проблемът е при царевицата, разкри още пpeдceдaтeлeлят нa Haциoнaлнaтa acoциaция нa зъpнoпpoизвoдитeлитe у нас.