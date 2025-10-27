ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа затруднява движението към Бургас на АМ ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21592011 www.24chasa.bg

Зърнопроизводителите искат оставката на министъра, може да извадят тракторите

2724
Илия Проданов - председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите

Искаме оставката на министъра на земеделието Георги Тахов. Не знаем дали само министърът, или в цялото министерство е виновно.

Това каза пред bTV пpeдceдaтeлeлят нa Haциoнaлнaтa acoциaция нa зъpнoпpoизвoдитeлитe Илия Проданов.

"Ангажиментите са поети от държавата. Имахме споразумение от април миналата година. Предишният кабинет пое тези ангажименти, но сегашният - не. В нашия сектор няма време за губене. Времето ни притиска", каза той.

Проданов разкри, че постоянно комуникира с министъра. Но това явно не дава резултат. 

"Законите, в които искаме да има промяна са - поземлените отношения, за арендата, този за водите, и гласуването в бюджета средства за напоителни системи", обясни още пpeдceдaтeлeлят нa Haциoнaлнaтa acoциaция нa зъpнoпpoизвoдитeлитe. 

"Редът от наша страна е изцяло ясен. Партиите и министър председателят знаят. Искаме среща с премиера. Надяваме се да е тази седмица. Няма причина да не се проведе тази среща. Ние сме много категорични. Чухме, че оставката на министъра на земеделието не била на дневен ред. Ние нямаме претенции кой ще е министъра. В Народното събрание ще обясним исканията си. След срещите, които ще проведем, ще видим дали ще вадим тракторите пред Народното събрание", добави още Проданов.

Реколтата от пшеницата беше нормална, около 7 млн. тона. Проблемът е при царевицата, разкри още пpeдceдaтeлeлят нa Haциoнaлнaтa acoциaция нa зъpнoпpoизвoдитeлитe у нас.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Илия Проданов - председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)