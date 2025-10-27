125 учители под 29 г. влезли в класните стаи в София тази есен (Обзор)

Още 11 са в детските градини

Двама директори са поискали металдетектори

Новите млади учители в София - до 29 години, които досега нямат никакъв трудов стаж, тази учебна година са 136. Това е

с 31 повече от миналата година

11 от тях са започнали работа в детските градини.

Това обяви шефката на Регионалното управление на образованието в София Елеонора Лилова на церемония за посрещането на младите в професията в навечерието на Деня на будителите. Кметът на столицата Васил Терзиев и предшественичката му Йорданка Фандъкова, както и зам.-министърката на образованието Емилия Лазарова също участваха в церемонията.

“Нашата професия си струва, когато едно дете ви направи портрет или ви нарисува мъничко сърце. Струва си, когато ви поглежда в очите с благодарност за всичко, което сте предали”, обърна се към младите учители Елеонора Лилова. “В коя друга професия първият работен ден е празник”, усмихна ги Йорданка Фандъкова. “Първото е обичта към децата, няма по-благородна професия от тази, в която даряваш и не чакаш отплата. Това е професията на вечната младост”, каза им пък Ваня Кастрева, която до септември ръководеше РУО-София, и постави традицията на церемонията за посрещане на младите. С благодарност, че са се посветили на най-благородната професия, ги приветства кметът Терзиев.

Новата ръководителка на образованието в столицата коментира пред младите преподаватели и агресията - тема, която ескалира през последните седмици. Нужен е добър пример. “През последните години се съсредоточихме да обучаваме, да предаваме знанията и да подготвяме бъдещите поколения, но сега ролята ни трябва да се върне и към това да възпитаваме малко повече, отколкото в последните години”, обясни Лилова.

След убийството на 15-годишен от връстник в мола и последвалия друг случай на изваден нож от ученик двама директори в София са поискали да сложат металдетектори на входа. Те

ще се купят с пари от бюджета на училището,

но при необходимост ще има помощ и от министерството. В края на седмицата министър Красимир Вълчев уточни, че МОН няма идея навсякъде да се влиза през рамки.

Аргументите против са, че биха могли да забавят влизането в училище, иначе като цяло колегите били “за”, обясни Елеонора Лилова.