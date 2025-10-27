Кризата с боклука в “Люлин” и “Красно село” свършва, когато намерят 12 камиона с екипи да въртят по два курса на ден (Обзор)

Сега не стигат работници да изхвърлят събраните отпадъци, само в определени дни имало 80% покритие на сметоизвозването

Кризисната ситуация със сметоизвозването в столичните райони “Люлин” и “Красно село” няма да бъде отменена, докато не бъде постигнато 100% сметосъбиране по график. Това съобщи зам.-кметът по екология на София Надежда Бобчева в понеделник на брифинг заедно с директора на Столичния инспекторат Николай Неделков и директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов.

“Фактът, че се налага да правим извънредни брифинги, означава, че все още не сме там, където искаме да сме - да възстановим напълно сметоизвозването по график в “Люлин” и “Красно село”. Няма да отменим кризисната организация, докато не постигнем 100% чистене по график”, заяви Бобчева.

Така кризисната ситуация в двата района, която стартира на 5 октомври и бе обявена първоначално за 2 седмици,

продължава вече 23 дни

Причината е недостиг на шофьори и работници.

“Уикендът се оказа по-тежък от очакваното, като тази сутрин все още има критични точки, които общината ще почиства и извозва приоритетно днес. Основната причина за забавянето е изпитваният дефицит на човешки ресурс - шофьори и работници, който не позволи мобилизирането на всички налични камиони. Проблемът е частично решен с постъпването на нови екипи”, обясни Бобчева.

В кризисния щаб за двата района се включва и представител на “Софекострой” - общинското дружество, което се очаква да поеме трайно сметоизвозването в “Люлин” и “Красно село”. За целта то получи 9 млн. лв. заем с решение на СОС, за да закупи нужната техника. За да му възложи обаче общината двата района, първо трябва да бъде прекратена мегапоръчката за чистенето на София в следващите 5 г. Това все още не се е случило.

Кметът Васил Терзиев увери на сесията на СОС миналия четвъртък, че това ще се случи тази седмица, като идеята на общината е да възложи чистенето на “Люлин” и “Красно село” чрез инхаус процедура. До края на седмицата щели да се комплектуват и нужните екипи и техника, за да се осигури нормалното сметоизвозване в двата района.

Иначе Бобчева отново благодари на жителите на “Люлин” и “Красно село” за търпението и пак призова хората да ползват цветните контейнери за опаковките.

Миналата седмица са

дезинфекцирани и обработени срещу гризачи

и инсекти над 4000 точки в периметър 100 -150 м от всеки контейнер.

За да се изчистят натрупаните от уикенда отпадъци, екипите щели да работят паралелно по график и по сигнали за места, които имат спешна нужда от сметоизвозване. Целта е всичко, натрупано от предходните дни в “Люлин”, да бъде взето до края на деня. На терен в понеделник бяха 8 екипа с големи сметосъбиращи камиони. Отделно още 5 малки камиончета са предвидени за по-труднодостъпните места, един камион с щипка, 4-кубиков камион за едрогабаритни отпадъци и мултилифт.

“За 100% обслужване по график двата района имат нужда от 24 курса в денонощието, за което са необходими 12 камиона с екипи - това е пълната мобилизация, към която се стремим”, обясни шефът на Столичния инспекторат Николай Неделков. 80% покритие на дейностите по сметоизвозване в двата района се достига, но само в определени дни. Ако достигнем ежедневно 80% извозване на отпадъците, тогава няма да говорим за проблеми, допълни Неделков.

В късен пост във фейсбук в неделя вечерта кметът Терзиев също заяви, че “все още не сме там, където искаме да бъдем - да възстановим напълно сметоизвозването по график в районите “Люлин” и “Красно село”. И пусна снимки как лично събира боклук в “Люлин”.

И той уверява, че до края на седмицата ще има 4 камиона повече на терен. Бил

тестван вариант с доброволци шофьори,

но от съображения за безопасност това се е оказало невъзможно.

“Ситуацията е трудна, но е под контрол. Работим координирано, с ясен план и цел. И ще върнем нормалния ритъм в “Люлин” и “Красно село” - не на думи, а с реална работа на терен”, уверява Терзиев.

Само след 4 седмици обаче още 3 района - “Подуене”, “Изгрев” и “Слатина”, остават без почистване, предупреди общинският съветник от “Спаси София” Андрей Зографски.

Общината е сбъркала, защото не е поставила максимална цени

в търга, обясни той по bTV.

В четвъртък Терзиев трябваше да представи план, а снощи видяхме как се снима, докато хвърля боклуци в камион. Нали не смятаме, че кметът на европейска столица трябва да отиде да се снима как хвърля боклуци, при положение че той има химикалката, с която да реши проблема, заяви пък независимата съветничка Ваня Григорова.