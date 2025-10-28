1/4 от кметовете още не могат да работят със системата BG-ALERT

Данните са от отговор на вътрешния министър в парламентарния контрол

Предупреждения са пускани общо 97 пъти за 2 г., но заедно с тестовете

Една четвърт от всички общини в България още не могат да работят със системата BG-ALERT. Това става ясно в навечерието на поредните очаквани порои в половината страна тези дни.

68 общини, или 25,6% от всички, не са минали обучение и

кметовете не могат да пуснат предупредително известие,

пише в отговор на вътрешния министър Даниел Митов в парламентарния контрол.

Според изнесените от него данни към 7 октомври 2025 г. кметовете на 27 общини не са заявили право за използване на системата BG-ALERT. Това са Алфатар, Белово, Борино, Главиница, Джебел, Доспат, Завет, Карнобат, Ковачевци, Котел, Кричим, Крушари, Лесичово, Лозница, Минерални бани, Опака, Перущица, Пордим, Приморско, Ракитово, Садово, Самуил, Ситово, Сливница, Стамболово, Стрелча и Угърчин.

Тези на други 41 общини пък са подали заявления, но към момента все още не са обучени длъжностни лица от техните администрации, става ясно още от отговора на министър. Това са властите в Априлци, Сопот, Силистра, Маджарово, Сандански, Белица, Бобов дол, Иваново, Опан, Медковец, Пирдоп, Върбица, Хитрино, Рила, Копривщица, Панагюрище, Чепеларе, Септември, Дългопол, Смядово, Никола Козлево, Батак, Куклен, Кнежа, Аврен, Малко Търново, Горна Малина, Правец, Криводол, Созопол, Хасково, Първомай, Ветово, Лъки, Исперих, Кубрат, Велинград, Гълъбово, Бойчиновци, Земен и Елена. До тези общини са отправени покани от пожарната за определяне на лица, които да минат първоначално обучение.

Това обаче не означава, че в тези населени места не може да бъде включена предупредителната система, защото това право имат и областните управители и министрите.

Според актуалната информация на BG-ALERT към август

обучение са минали 266 длъжностни лица, от тях двама министри

- на околната среда и водите и енергетиката, и всички 28 областни управители. Останалите са общински кметове, става ясно от информация на сайта на системата.

На 1 ноември се навършват 2 г., откакто погрешно пуснато съобщение изплаши стотици хиляди българи. Тогава по погрешка беше пусната за проба системата, която трябва да предупреждава населението за бедствия и аварии и да инструктира хората как да реагират. След този

гаф, струвал на държавата 2,1 млн. лева,

МВР обяви график за тестването по области и бяха направени 11 проби. Заедно с тях общо системата е пускана 97 пъти за 2 г. А ако броим и първоначалния гаф, са 98.

Първото истинско съобщение за реална опасност е пуснато от BG-ALERT в 19,25 ч на 25 юли 2024 г. Тогава хората на територията на община Елин Пелин получават предупреждение за големия пожар след взрива в склад за пиротехника, който отне живота на четирима души, а други двама оцеляха по чудо.

Час по-късно идва и второ съобщение до жителите на село Гара Елин Пелин с призив незабавно да се евакуират в посока Нови хан поради опасност за къщите в района и замърсяването на въздуха.

Пет дни по-късно - на 30 юли по обяд, хората в Кресна и Струмяни получиха предупреждение да се евакуират заради опасен пожар в село Каменица. То гласеше още да следват указанията на компетентните органи.

След тези два случая през 2024 г. има само още едно тестово съобщение.

Предупреждения може да се пускат за всичко, застрашаващо живота и здравето на населението. Отличава се информация до хората в общините Шумен и Велики Преслав за

“забелязан едър хищник в района на Шуменското плато”

от 20 юни, пуснато от областния управител заради черния леопард, който така и не бе хванат.

По-съществено системата BG-ALERT влезе в употреба през лятото на 2025 г., когато страната отново гореше. Само това лято са постъпили 32 предупреждения за пожари. Както и за опасни задимявания, причинени от огнената стихия.

Първото е за пожара край Карнобат на 20 юни. След това на 8 юли кметът на Велико Търново и областният управител на Видин пускат предупреждения за пожари, които задимяват околните пътища. На следващия ден пък огънят избухва в квартал “Запад” в Пазарджик и властите призовават хората да са на закрито и да не проветряват.

Страната е обзета от пламъци в различни региони, заради които по места се задейства системата. През следващите седмици са пуснати предупреждения за пожари в близо 40 населени места.

Пожарът край Симитли това лято изпепели къщи, автомобили, селскостопанска техника. СНИМКА: ЮЗДП

Следващата голяма вълна сигнали е от октомври заради обилните валежи и наводненията. Тя започва със съобщения за порои и наводнени пътища и улици в Бургаско. Кулминацията е в 11,43 часа на 3 октомври, когато в община Несебър получават известие за незабавна евакуация в района на ваканционно селище Елените.

“Веднага се качете нависоко и останете там,

следвайте указанията на властите и аварийните служби!” пише в съобщението, изпратено от областния управител на Бургас.

Следват още няколко по този повод - две за бедствено положение в общината, още едно за евакуация към кметството в Свети Влас, за ограничаване на достъпа до Елените, предупреждения за обилни валежи в района.

Пак заради дъжда на 9 октомври има опасност от късане на язовирната стена на язовир “Николово”, обл. Русе, и евакуират хората.

Измежду последните сигнали на BG-ALERT има и предупреждения за сняг на Витоша и в Монтанско, както и за паднали дървета в Трънско.

Най-често системата е ползвана в района на Бургас,

там властите са я включвали и без сериозна заплаха. Например на 19 февруари в 7,33 ч сутринта, когато хората тръгват за работа, кметът Димитър Николов известява, че поради силен вятър, снеговалеж и намалена видимост се затваря за движение отсечката между кв. “Рудник” и село Брястовец.

Съобщенията са в четири категории. В зелено са безопасните и досега в такъв цвят са били само тестовите. В жълто е информация и в тази графа са предупрежденията за жеги или валежи, съобщения за затворен път, както и за черния леопард от Шумен. В оранжево са предупрежденията и в такъв цвят са например известията за пожари и за затварянето на достъпа до Елените след страшния порой. Най-страшно е червеното, което алармира за пряка опасност. Такива са съобщенията за евакуация.

В Приморско вече имат обучен кадър, в Карнобат също намерили човек, който ще работи със системата

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Можем да използваме системата BG-ALERT, имаме обучен кадър, но досега не ни се е налагало. Ние сме в пряка връзка с областния управител на Бургас Владимир Крумов, както и с централата на системата, така че при необходимост може да реагираме до минути, коментира кметът на Приморско Иван Гайков. До този момент общината не е заявила правото си за използване на BG-ALERT, тъй като районът не е сеизмичен, обясни той. “В най-скоро време обаче ще подадем заявление за ползване”, каза още кметът на Приморско.

Той посъветва в случаи като този с потопа, залял ваканционно селище Елените край Свети Влас, където няколко пъти бе задействана предупредителната система, усилията да се насочат към това как е допуснато подобно застрояване и какви мерки се вземат за обезпечаване. Община Карнобат също е пред заявяване да има право да използва предупредителната система, показа проверка на “24 часа”.

“До този момент проблемът е бил кадрови, но вече сме осигурили човек, който да бъде обучен”, каза кметът Георги Димитров.

Той също уточни, че е в пряка връзка с областния управител на Бургас и когато е необходимо, областният управител задейства системата. Така беше и по време на летните пожари на територията на община Карнобат, когато хората бяха предупреждавани няколко пъти чрез BG-ALERT.