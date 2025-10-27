Случаен минувач оказал първа помощ на 12-годишното, паднало лошо от тротинетка край Несебър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След тежка операция и лечение в УМБАЛ Бургас детето вече е изписано

След кома и тежка операция УМБАЛ Бургас изписа 12-годишно дете, пострадало при падане от електрическа тротинетка в несебърското село Кошарица.

Животът му вече е извън опасност, а възстановяването ще продължи у дома. Семейството му благодари на всички екипи в болницата, както и на Йордан Йорданов – случайният минувач, оказал първа и решаваща помощ.

„Абсолютно всички – от Спешно отделение, Реанимация, Неврохирургия – навсякъде срещнахме само компетентност и добро отношение", разказва майката на момчето Светлана Ивченко.

Семейството живее в несебърското село Кошарица, а инцидентът става изключително нелепо.

„Синът ни имаше тротинетка, но когато ги забраниха за деца, я скрихме. Баща му също има, но прибира ключовете на тайно място в килера. Вероятно е видял къде ги държи", разказва майката.

Същата вечер имат гости, решават да излязат на разходка, но докато си говорят, започва да се стъмва и тя заедно с по-малките деца остава у дома.

Докато чака баща си и другия гост, 12-годишното момченце взима скритите ключове, качва се на бащината тротинетка, но не успява да мине и 300 метра по велоалеята. Причините за падането все още са неясни, но семейството предполага, че гумата се удря в нещо - вероятно камък или орех.

Мъж, който разхожда наблизо кучето си, става свидетел на инцидента. Незабавно започва да реанимира детето, вика полиция и линейка.

„Казва се Йордан Йорданов. Издирих го чрез социалните мрежи. Разбрах, че е питал и в местния магазин как е детето и дали всичко е наред. Вечно ще му бъдем благодарни и искам тази благодарност да бъде публична и всички да знаят, колко добър човек е той", казва Светлана.

В УМБАЛ Бургас синът й постъпва в кома, причинена от тежката черепно мозъчна травма и последвалия кръвоизлив. Състоянието е опасно, налага спешна операция и е сформиран неврохирургичен екип. Няколко дни момчето прекарва в реанимация, а лекарите са предпазливи в прогнозите. Но всичко завършва благополучно.