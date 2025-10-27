ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа затруднява движението към Бургас на АМ ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21592388 www.24chasa.bg

Случаен минувач оказал първа помощ на 12-годишното, паднало лошо от тротинетка край Несебър

Тони Щилиянова

[email protected]

1520
Светлана Ивченко прегръща началника на Отделението по неврохирургия в УМБАЛ Бургас д-р Стефан Шишков.

След тежка операция и лечение в УМБАЛ Бургас детето вече е изписано

След кома и тежка операция УМБАЛ Бургас изписа 12-годишно дете, пострадало при падане от електрическа тротинетка в несебърското село Кошарица.

Животът му вече е извън опасност, а възстановяването ще продължи у дома. Семейството му благодари на всички екипи в болницата, както и на Йордан Йорданов – случайният минувач, оказал първа и решаваща помощ.

„Абсолютно всички – от Спешно отделение, Реанимация, Неврохирургия – навсякъде срещнахме само компетентност и добро отношение", разказва майката на момчето Светлана Ивченко.

Семейството живее в несебърското село Кошарица, а инцидентът става изключително нелепо.

„Синът ни имаше тротинетка, но когато ги забраниха за деца, я скрихме. Баща му също има, но прибира ключовете на тайно място в килера. Вероятно е видял къде ги държи", разказва майката.

Същата вечер имат гости, решават да излязат на разходка, но докато си говорят, започва да се стъмва и тя заедно с по-малките деца остава у дома. 

Докато чака баща си и другия гост, 12-годишното момченце взима скритите ключове, качва се на бащината тротинетка, но не успява да мине и 300 метра по велоалеята. Причините за падането все още са неясни, но семейството предполага, че гумата се удря  в нещо - вероятно камък или орех.

Мъж, който разхожда наблизо кучето си, става свидетел на инцидента. Незабавно започва да реанимира детето, вика полиция и линейка.

„Казва се Йордан Йорданов. Издирих го чрез социалните мрежи. Разбрах, че е питал и в местния магазин как е детето и дали всичко е наред. Вечно ще му бъдем благодарни и искам тази благодарност да бъде публична и всички да знаят, колко добър човек е той", казва Светлана.

В УМБАЛ Бургас синът й постъпва в кома, причинена от тежката черепно мозъчна травма и последвалия кръвоизлив. Състоянието е опасно, налага спешна операция и е сформиран неврохирургичен екип. Няколко дни момчето прекарва в реанимация, а лекарите са предпазливи в прогнозите. Но всичко завършва благополучно.

Светлана Ивченко прегръща началника на Отделението по неврохирургия в УМБАЛ Бургас д-р Стефан Шишков.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)