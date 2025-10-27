Зафиров: Нормално е ГЕРБ да имат претенции за шеф на парламента, Киселова пак ще бъде на поста след 2 цикъла

Нормално е най-голямата политическа сила в управлението да има претенции за председател. Тогава Наталия Киселова бе избрана от друго мнозинство, при други обстоятелства. Беше и моя лична битка, за да тръгне парламента. Ние не сме се отказали от нищо, само след 2 цикъла Киселова отново ще бъде избрана за председател. Удовлетворени сме от нейната работа в тази нелека среда.

Това каза вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров в предаването "Още от деня" по БНТ.

"Никой никого не маха. Ротацията е и европейска практика. Въвежда се на определен период ротиране на председателя. Други промени в кабинета няма да има, на този етап. Беше ни възложено от националния ни съвет да направим оценка на участието си в управлението, по нея ще преценим да останем ли в него. Не бягаме от тези въпроси, но ако наистина няма смисъл от него, няма смисъл да продължава", коментира Зафиров.

Според него тежестта на БСП в управлението била определена единствено от избирателите ѝ.

"Не мога да приема твърдение, че следваме каквото и да било. Следваме интересите на избирателите си, затова всички решения са свързани с тях. Квалификации като оттегляне не бих приел, става дума за политически акт с технически характер. Постът председател не беше фактор при разговорите в Съвета за съвместно управление", каза още той.

Затова от левицата ще настояват механизмът за ротацията да бъде подробно разписан и включен в коалиционното споразумение.

"Приемаме тази формула като компромис и продължаваме да работим за хората. Правим го в името на политическата стабилност. Кой ще ръководи НС е технически въпрос, за нас по-важен е бюджета и стабилността на държавата", категоричен бе вицепремиерът.

"Не може само една политическа сила да прави всички компромиси. Аз имам претенцията, че ние сме най-диалогични в това управление. Разговорът за втория ешалон беше спрян много в началото, но ние не искаме да изглеждаме като партия, която се е вторачила в постове. Не сме поставяли условия, не е редно да се обвързват нещата. Има логика в това искане (на ГЕРБ и ИТН за ротацията на шефа на НС- бел. ред.). Ротацията е компромисен вариант, по-важни са политиките и удовлетворението от управлението", заяви Зафиров.

Не било ясно и дали Рая Назарян ще оглави парламента след оттеглянето на Киселова. Това щяло да бъде решено на коалиционния съвет и в пленарна зала.

"България не може да продължи да функцуонира така данъчно. Стартираме този разговор и сред хората, не само в управлението. Повече от 85% не искат плоския данък", обясни той желанието на партията си този данък да бъде махнат в замяна на отстраняването на Киселова.

"Да се говори през медиите не показва най-доброто политическо възпитание, затова няма да коментирам квалификациите. Това е затворена страница, но и ние можем да говорим по този начин. И аз мога да направя такава реч и ще има сериозен отзвук в обществото, но не го правим защото спазваме принципите да имаме доверие помежду си заради интересите на хората", коментира Зафиров изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, в което за пръв път заговори за смяната на Наталия Киселова. Тогава той заяви, че без да пита, шефката на НС постоянно ходела по различни празници: "на слива, на джанка, на маруля".