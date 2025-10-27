Артистите скочиха срещу Мариан Бачев след ареста на Росен Белов

Действията на отделни лица, независимо от професионалния им статус и близостта им до висши държавни постове, не могат и не трябва да хвърлят сянка върху цялата културна общност. Това пишат от Съюза на артистите в България в своя позиция във връзка с ареста на актьора Росен Белов.

Той беше задържан заедно с председателя на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и още двама съучастници: Симеон Дряновски, който е служил в Чуждестранния легион на Франция, и гръцки гражданин, работещ като модел. Те са обвинени в плен и принуда на младеж, след като са го поканили в апартамента в София на Хасърджиев и са го упоили с наркотик по време на оргия.

Белов веднага бе отстранен от театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт", както и от Театър София, където работи паралелно. Актьорът е преподавател в детската работилница на министъра на културата Мариан Бачев от 7 години.

"Колегата Росен Белов е част от преподавателския екип на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт" и е на граждански договор. Никога не е бил съдружник във фондацията, защото фондацията няма съдружници – има председател на управителния съвет и членове", посочи Бачев.

ПОЗИЦИЯ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ (САБ) ВЪВ ВРЪЗКА С ИНФОРМАЦИЯТА В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО, ЗАСЯГАЩА НАШ КОЛЕГА АКТЬОР И ВРЪЗКАТА МУ С МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

Във връзка с изнесените в публичното пространство данни за задържане на наш колега по повод предполагаемо съучастие в посегателство, както и с оглед на твърденията за наложените му мерки за неотклонение от компетентните органи, Ви информираме:

Съюзът на артистите в България се противопоставя по най-категоричен начин на всякакви прояви на насилие и посегателство срещу човешкото достойнство и живот. Такива действия са несъвместими с морала и етиката и не могат да бъдат толерирани, тъй като нанасят сериозна щета както на нашата професия, така и на целия културен сектор.

Тъй като тече следствен процес, не можем да осъждаме действията на колегата актьор заради презумпцията за невинност, според която всеки обвиняем се приема за невинен до доказване на противното с окончателно съдебно решение.

Осъждаме обаче по най-категоричен начин всякакви прояви на злоупотреба с власт и посегателство срещу българската култура.

Доверието ни към Министерството на културата отдавна е свалено. Това е принципна позиция и няма пряка връзка с личните взаимоотношения на Министъра на културата, както и с връзката му с частната театрална и преподавателска дейност, които се коментират в последните 48 часа.

Липсата на диалог, непрозрачните управленски решения в сектора, заклеймяването на експерти и представители на творческите гилдии и посочването на определени директори за „врагове“ от страна на ръководството на Министерството са сериозен проблем, който рано или късно ще застане пред всички политически групи. Действията на Председателя на ПГ на ИТН(бел. ред. Тошко Йорданов), който реално управлява Министерството на културата, са крайно неприемливи за една европейска държава, каквато е България.

С оглед на тежестта на конкретния случай, ние призоваваме:

Органите на реда и Прокуратурата да проявят максимална отговорност, бързина и професионализъм и да установят обективната истина.

САБ ще внесе официално искане за становище по случая до Министъра на вътрешните работи с цел получаване на детайлна информация за хода на разследването и изясняване на всички факти.

Наш ангажимент е да внесем в най-скоро време допълнително искане за проверка от страна на Министър-председателя за злоупотреби с власт и намесата на Председателя на ПГ на ИТН в дейността на Министерството на културата.

Ще поискаме становище от Министерския съвет за това КАК ПРОДЪЛЖАВА КУЛТУРАТА от днес нататък!

Действията на отделни лица, независимо от професионалния им статус и близостта им до висши държавни постове, не могат и не трябва да хвърлят сянка върху цялата културна общност.