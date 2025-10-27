Мъж заживя с непълнолетно момиче в Раковски, ще плаща глоба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Признал вината си и сключил споразумение с прокуратурата

Безработен мъж от Раковски заживял съпружески с момиче, което нямало навършени 16 години, и се сдоби с глоба от 800 лева.

Той признал, че двамата се взели на неустановена дата през месец октомври м. г. и живели заедно до 12 юли т.г. в Раковски без да са сключили граждански брак.

За това престъпление, че се е задомил с непълнолетно момиче, мъжът бил обвинен и изправен пред Районния съд в Пловдив. Той признал вината си и сключил споразумение с прокуратурата. С него бил освободен от наказателна отговорност, като само трябва да плати глоба в размер на 800 лева.

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.