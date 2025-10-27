Ново обвинение за Коцев – искал подчинена да прехвърли 3 млн. лева от проект в общинско дружество (Обзор)

Разследването приключи с още един член на престъпното сдружение, но депутатът остава неизвестен

Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев приключи и в петък той ще се запознае с всички материали. Това потвърди адвокатът му Ина Лулчева. Следва подготовка на обвинителен акт от прокуратурата, след което ще влезе в съда.

Обвиняемите стават 5-има - новият е пиарката на община Варна Антоанета Петрова. Останалите са Коцев, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев и бизнесменът Ивайло Маринов. Те ще отговарят за престъпен сговор заедно с неизвестен депутат, който обаче няма да се изправи пред Темида.

Описаните престъпления са искане на подкупи, които в нито един от случаите не са получени. Коцев е в ареста от 3 месеца, общинарите Стефанов и Кателиев са под домашен арест, а Маринов е с парична гаранция.

Новото обвинение срещу кмета на Варна е опит за принуда на Биляна Якова. Тя е ръководила проекта “Интегриран градски транспорт на Варна”, но е уволнена от Коцев. Още на втората мярка за неотклонение стана ясно, че е дала показания срещу него.

Според разследването на Комисията за противодействие на корупцията в началото на 2024 г. Коцев поискал от Якова да прехвърли 3 млн. лв. от проекта в общинското дружество “Градски транспорт” ЕАД-Варна. Според показанията ѝ Коцев казал, че ако не изпълни нареждането му, ще бъде уволнена. Престъплението не е довършено, защото Якова така и не направила трансфера от проекта към общинската фирма.

Второто обвинение срещу Коцев е за три случая на поискан, но неполучен подкуп. Последният е от 8 май т.г. В този ден според прокуратурата Коцев поискал 60 хил. евро от строителния предприемач Траян Георгиев,

но не лично, а чрез пиарката си

Антоанета Петрова. Парите били, за да повлияе на зам.-кмета Пламен Китипов да издаде заповед за подробен устройствен план на имот на бул. “Приморски” 21 в центъра на Варна. От показанията досега стана ясно, че Траян Георгиев е чакал дълго за това, ходил е в кабинета на Коцев на 8 май, а когато си тръгнал, Антоанета Петрова го настигнала в коридора и му казала, че “тази работа няма да стане така” и трябва да даде 60 бона от “новата валута”.

В края на май т.г. според обвинението Коцев, Стефанов и Кателиев поискали от друг бизнесмен 21 хил. лв. Това е Ивелин Иванов, който също е свидетел по делото. Той казва, че трябвало да даде парите, да бъдат обединени няколко имота, отново с подписа на зам.-кмета Китипов.

През август същата година Коцев, Кателиев и Стефанов поискали от Пламенка Димитрова 15% без ДДС от стойността на договора по обществена поръчка за доставка на храна за социалните услуги на общината. Договорът бил за 1,52 млн. лв., а прокуратурата изчислява поисканата облага на 228 хил. лв. Парите били, за да повлияе на заместника си тогава Диан Иванов да подпише договора с фирмата ѝ. Иванов е близък негов приятел и семеен адвокат, както и един от свидетелите, разпитани по делото. После той се отказа от показанията си и заяви, че са дадени под натиск от Комисията за противодействие на корупцията.

В новите показания Иванов твърди, че лично председателят на институцията Антон Славчев го заплашил по телефона, че

ако не говори, ще го затвори за 9 месеца

Месец след като поискали парите от Паменка Димитрова, Коцев и Николай Стефанов опитали да я принудят да прехвърли половината от договорите си на фирмата “Корект груп кетъринг”. Един от собствениците е обвиняемият Ивайло Маринов. Другият съдружник е синът на бизнесмена Ангел Дерменджиев. Коцев и Стефанов заявили, че ако не направи прехвърлянето, ще я занулят и ще отнемат бизнеса ѝ.

Миналата седмица съдът остави за постоянно в ареста Благомир Коцев при 6-и опит да излезе на свобода. Един от тримата съдии все пак подписа с особено мнение. Според него има злоупотреба с право и няма нужда той да е в килията - нещо, което защитата твърди от деня на задържането му.

Тогава в залата дойде и Асен Василев, за да бъде разпитан, но му отказаха. По думите на Пламенка Димитрова той е депутатът, който е бил наясно със схемата за исканите подкупи. В обвиненията към Коцев и останалите обаче като съизвършител на обвиняемите е посочено “неизвестно лице с имунитет”.

