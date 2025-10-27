Родители от школата, където преподавал арестуваният за гей оргията актьор: внушенията за неморални действия с децата ни, са неоснователни (Обзор)

Министър Мариан Бачев опроверга твърденията, че е съдружник с колегата си Росен Белов

Нов сюжет: Съюзът на артистите иска допълнителна проверка за злоупотреба с власт и намеса на ИТН в културното министерство

Родителите, чиито деца са в театралната школа, където Росен Белов е преподавал, са спокойни, че не е имало посегателства върху децата им. А председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев разпространи позиция, в която поиска прокуратурата да си свърши работата, а премиерът да провери културното министерство за злоупотреба с власт и намеса на председателя на парламентарната група на "Има такъв народ". Няма детайли, но Бачев е в правителството от квотата на партията на Слави Трифонов. Това са трите сюжета от понеделник.

Актьорът Росен Белов е работил в театралната работилница "Аркадия Фюжън Арт", но не е бил в управлението на школата, нито съдружник в организацията. Това написа Бачев, чиято съпруга зае неговото място, след като той влезе в изпълнителната власт.

Белов беше арестуван и обвинен с председателя на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев след гей оргия с младеж. Неправителствената организация обясни, че лекарят вече не е в нея. Другите задържани са бившият командос от чуждестранния легион на Франция Симеон Дряновски и еротичният модел от Гърция Анастасиос Михаилидис. Четиримата ще се изправят пред Софийския градски съд в 11 ч днес.

Актьорите Белов и Бачев имат постановки заедно, той преподава в частната театрална школа за деца, създадена от министъра. Още в събота той беше отстранен от театъра и от школата.



Мариан Бачев очаква резултатите от проверката на школата да бъдат обявени публично. Работилницата за деца е в читалище в район "Изгрев". В неделя кметът Делян Георгиев обяви, че районната администрация започва незабавна проверка на дейността.

Министърът съобщи още, че в подкрепа на дейността на школата родителите на децата са написали официално писмо до Георгиев, както и до председателя и секретаря на читалището. Бачев дори го цитира в публикацията си във фейсбук:

"Категорично заявяваме, че всякакви внушения за неморални действия, неправомерно поведение или неподходящо отношение спрямо децата са абсолютно неоснователни и не отговарят на реалността - пишат родителите в писмото си. - Смятаме, че проверките и вниманието на институциите следва да бъдат насочени към места, в които има реални проблеми, а не към организации, които години наред доказано работят с професионализъм, качество и човещина".

Според родителите театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт" е място, в което децата им се чувстват защитени, а средата е безопасна, морална и подкрепяща.