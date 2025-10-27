Без Киселова, но и без плоския данък и без таван на пенсиите – БСП залага тази сделка официално (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въвеждане на прогресивно подоходно облагане, като

минималната заплата да е освободена от данък -

поиска БСП официално с позиция, приета от Националния ѝ съвет в неделя. Това ще увеличи разполагаемия доход на близо 1 милион работещи бедни, убедени са социалистите.

Пленумът в неделя даде зелена светлина за смяната на Наталия Киселова като председател на Народното събрание. А в коментара си след заседанието лидерът на БСП Атанас Зафиров даде знак, че срещу това ще искат промени в политиките на коалицията: “Настояваме ротационният принцип да бъде изрично заложен в споразумението за съвместно управление, както и да се извърши цялостен преглед на изпълнението на политиките, договорени в него”.

Плоският данък бе въведен през 2008 г. от кабинета начело с тогавашния соцлидер Сергей Станишев по време на тройната коалиция, в която партията управляваше заедно с ДПС и НДСВ. Но през последните два месеца БСП отгово заговори активно за замяната му с прогресивен - първо зам.-шефът на БСП Калоян Паргов още в края на юли, после и лидерът Зафиров в интервю за “24 часа”, а и мисията на МВФ у нас препоръча промяна.

Сега, на старта на обсъжданията на бюджет 2026, социалистите обявяват 11 мерки за реформа на данъчното и осигурителното законодателство:

1. Държавата да преразпределя 45 вместо 40% от брутния вътрешен продукт. Това ще позволи финансиране на публични политики за 5,5 млрд. евро, обясняват те и подчертават, че средният процент на държавните разходи като дял от БВП в ЕС е 49.

2. Прогресивна скала на корпоративния данък. За фирмите с печалба до 1 млн. евро остава 10%, за тези с печалба между 1 и 5 млн. евро ставката да е 12,5%, а за компаниите с над 5 млн. - 15%.

3. Да се въведе данък “свръх- печалба”

4. Вдигане на данъка върху дивидента от 5 на 10%.

5. Увеличаване на таксите върху хазарта от 15 на 20%.

6. Да се облагат всички земеделски земи, а не само стопанства над 100 декара.

7. Увеличаване на прага за регистрация по ДДС от 100 000 лв. на 85 000 евро оборот - това ще подкрепи около 35 000 микропредприятия.

8. Увеличение на концесионните възнаграждения.

9. Намаляване на неравенствата и броя на работещите бедни чрез въвеждане на прогресивно подоходно облагане.

10. По-големи данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания.

11. Вдигане на максималния осигурителен доход на 2600 евро

В момента е 4130 лв. и според БСП хората над него са повече, отколкото тези с доходи под тавана, затова мярката ще намали сивата икономика и ще укрепи социално -осигурителната система.

Искат и премахване на тавана на пенсиите. Както и актуализиране на минималния осигурителен доход по професии.

Колективното договаряне на заплатите по браншове пък междувременно скара социалния министър от БСП Борислав Гуцанов със синдикати и работодатели. На тристранката във вторник бяха обсъдени 4 законопроекта за промени в Кодекса на труда, сред тях и този за въвеждане на евродирективата за минималната заплата. Предложението на министъра бе обявено от социалните партньори за неприемливо, защото директивата не се изпълнява в цялост. Вместо да се насърчи колективното договаряне за по-добри възнаграждения, промените щели да превърнат работниците в крепостни, твърдят от КНСБ. Синдикатът дори обяви, че социалното министерство трябвало да се преименува на “Министерство на скандалната политика”. Там, където има колективен договор, заплатата е поне с 14% по-висока от местата, където няма, обясни главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

Ако промените не се приемат до края на годината, България е заплашена от наказателна процедура и може да загуби до 2 млрд., обясни обаче Гуцанов.

Заради стартиралите разговори по бюджета участниците в заседанието поискали от него и

министърът потвърдил, че от догодина минималната заплата ще бъде 1213 лв.

Тристранката обсъди и премахването на почивния понеделник след официални празници, какъвто проектозакон внесоха от ПП-ДБ, както и предложението също от тяхната парламентарна група 15-те дни отпуск на бащата за раждането на дете да станат гъвкави. Идеята е татковците да могат да ги използват на части в първата година от раждането на детето. А натрупаният платен отпуск на майката да може да се използва почасово, докато детето навърши 12 г.