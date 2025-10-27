Депутатите заседават извънредно за заплатите на младите лекари, но няма да ги вдигат сега, а с бюджета след месец (Обзор)

Здравната комисия отхвърли всички предложения на второ четене

Извънредно във вторник се събират депутатите заради заплатите на младите лекари и медицинските сестри. На заседанието, което шефката на парламента Наталия Киселова свика в петък, ще бъде гласуван на второ четене общ законопроект по темата. Той е изготвен от здравната комисия и е базиран на приетите на първо гласуване предложения на управляващото мнозинство, ПП-ДБ и “Възраждане”.

За спешно приемане на промените в Закона за лечебните заведения настояваха от “Продължаваме промяната”. В петък те внесоха искането си в деловодството на НС, като получиха подкрепа от останалите партии в опозицията.

Миналата седмица обаче здравната комисия отхвърли на второ четене всички предложени законопроекти. Шефът ѝ Костадин Ангелов обясни, че на коалиционен съвет е решено, че искането на младите медици за по-високи възнаграждения ще бъдат удовлетворени. За целта бил намерен начин това да стане чрез бюджета на НЗОК за 2026 г.

Още от пролетта младите лекари протестират с искане стартовата заплата на специализантите да бъде 150% от средната работна за страната. Другото им искане е нощният труд и допълнителната квалификация да бъдат по-добре заплатени, както и да има прозрачност при зачисляването на специализациите.

Средно в момента младите лекари вземат около 1600 лв.

В началото на юли те бяха поканени да се включат в дискусия в парламента, организирана от здравната комисия. Тогава управляващите обещаха, че ще внесат общ законопроект, съставен от всички парламентарни групи, за промени в Закона за лечебните заведения. А по време на срещата шефът на ПГ на ИТН Тошко Йорданов прати младите специализанти на село в Сицилия, щом не са доволни, и заяви, че тук ще вкарат чужди лекари, които щели да работят за 500 долара.

Специалистите по здравни грижи (сестри, акушерки и рехабилитатори) пък се борят за стартовите им заплати в болниците да станат 150% от средната брутна заплата за страната. За първото тримесечие на 2025 г. тя е 2443 лева, т.е. формулата дава 3665 лв. стартова заплата бруто. Това залегна в проектите на ПП-ДБ и “Възраждане”.

За сестрите ПП-ДБ предлагат старт със 125% от средната заплата, а “Възраждане” - 140%. Щедрите идеи на “Величие” за 6000 лв. за специализантите и 4000 за сестрите пък бяха отхвърлени.

Медиците не са съгласни заплащането им да бъде обвързано с колективния трудов договор, каквото бе предложението на ГЕРБ, БСП и ИТН. Проблемът е, че на места изобщо няма сключен КТД или нивата не се спазват. Затова този вариант не им гарантира достойните възнаграждения, за които се борят.

На първо четене в пленарната зала бяха приети законопроектите на управляващите, ПП-ДБ и “Възраждане”. Тогава бе оставен едноседмичният срок за внасяне на предложения между първо и второ четене, но поради депутатската лятна ваканция темата бе отложена за септември, макар тогава да не ѝ дойде ред.