Президентът Румен Радев ще участва в международен форум в Рияд

Президентът Румен Радев ще участва днес в деветото издание на международния форум "Инициатива за бъдещи инвестиции" в Рияд, Саудитска Арабия, по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Мохамед бин Салман, съобщиха от прессекретариата на президента. Румен Радев пристигна в Рияд в понеделник.

Държавният глава ще се включи в официалното откриване на „Инициатива за бъдещи инвестиции", а по-късно през деня ще участва в дискусия на тема "Каква е истинската цена на икономическата сигурност". Президентът ще проведе двустранни срещи на високо и най-високо политическо ниво.

"Инициатива за бъдещи инвестиции" се организира от FII Institute - неправителствена организация, която се фокусира върху теми като развитието на високи технологии, роботика, изкуствен интелект, образование, здравеопазване и устойчиво развитие. Международното събитие е част от стратегическия план на Саудитска Арабия за икономическо развитие и модернизация "Vision 2030".

Търговски отношения

През последните години се наблюдава стабилен растеж на двустранния стокообмен. Българският износ трайно превишава вноса от Саудитска Арабия, което води до положително търговско салдо за страната ни, посочва отдел "Справочна" на БТА.

През 2022 г. стокообменът между двете страни е около 245 млн. долара, през 2023 г. – около 250 млн. долара, а през 2024 г. – 281,6 млн. долара.

Основните износни стоки от България за Саудитска Арабия през изминалата година са табла, панели, пултове и шкафове за електрически инсталации, карбонати, електрическа апаратура за прекъсване и свързване на вериги, ечемик и плочи от дървесни частици. Основните вносни стоки от Саудитска Арабия са полимери на пропилена, амоняк и минерални и химични торове.

Нетните чуждестранни инвестиции от Саудитска Арабия в България през 2024 г. възлизат на 32,7 млн. евро.

В понеделник президентът Румен Радев се срещна с принц Мохамед бин Салман и поднови поканата си към него да осъществи отложеното си посещение в България. Държавният глава се срещна и разговаря и с представители на българската общност. Защитата на правата и грижите за общностите ни зад граница са основополагащ вектор на българската външна политика, каза президентът пред сънародниците ни.

В Рияд президентът е придружаван от съпругата си Десислава Радева.