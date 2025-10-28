Жечо Станков и еврокомисарят за енергията ще проверят изграждането на Вертикалния газов коридор

Еврокомисарят за енергията и жилищата Дан Йоргенсен и министърът на енергетиката Жечо Станков ще направят днес инспекция на напредъка по изграждането на лот 3 "Рупча-Ветрино" на Вертикалния газов коридор - стратегическа инициатива с международно значение в енергийния сектор, съобщиха от Министерството на енергетиката. В проверката ще се включат и министърът на енергетиката на Румъния Богдан-Груя Иван, правителствени представители и дипломати от останалите държави, участващи в проекта.

Предвидена е и обиколка на най-модерната компресорна станция у нас "Нова Провадия", намираща се в непосредствена близост.

Вертикалният газов коридор е инициатива на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Неговото строителство е подкрепено от Европейската комисия. Разработени са два проекта за увеличаване на капацитетите в посока от юг на север за преноса на газ (включително и втечнен газ) - от Гърция през България, Румъния, Унгария, Словакия и Молдова, с възможност за достигане и до Украйна.