Депутатите се събират извънредно заради заплатите на младите лекари

Депутатите се събират извънредно днес. Заседанието е свикано от председателя на Народното събрание Наталия Киселова от 13 часа, съобщиха от пресцентъра на НС.

Единствената точка в дневния ред е гласуване на второ четене на промени в Закона за лечебните заведения. Става дума за общ законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения въз основа на приетите на първо гласуване на 25 юли 2025 г. три законопроекта на Цончо Ганев ("Възраждане") и група народни представители, на Асен Василев ("Продължаваме промяната-Демократична България") и група народни представители, и на Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Иван Ибришимов ("БСП-Обединена левица") и Андрей Чорбанов ("Има такъв народ"), допълват от парламента.

За спешно приемане на промените в Закона за лечебните заведения настояваха от "Продължаваме промяната". В петък те внесоха искането си в деловодството на НС, като получиха подкрепа от останалите партии в опозицията.

Миналата седмица обаче здравната комисия отхвърли на второ четене всички предложени законопроекти. Шефът ѝ Костадин Ангелов обясни, че на коалиционен съвет е решено, че искането на младите медици за по-високи възнаграждения ще бъдат удовлетворени. За целта бил намерен начин това да стане чрез бюджета на НЗОК за 2026 г.

Още от пролетта младите лекари протестират с искане стартовата заплата на специализантите да бъде 150% от средната работна за страната. Другото им искане е нощният труд и допълнителната квалификация да бъдат по-добре заплатени, както и да има прозрачност при зачисляването на специализациите.

Средно в момента младите лекари вземат около 1600 лв.

В началото на юли те бяха поканени да се включат в дискусия в парламента, организирана от здравната комисия. Тогава управляващите обещаха, че ще внесат общ законопроект, съставен от всички парламентарни групи, за промени в Закона за лечебните заведения. А по време на срещата шефът на ПГ на ИТН Тошко Йорданов прати младите специализанти на село в Сицилия, щом не са доволни, и заяви, че тук ще вкарат чужди лекари, които щели да работят за 500 долара.

Специалистите по здравни грижи (сестри, акушерки и рехабилитатори) пък се борят за стартовите им заплати в болниците да станат 150% от средната брутна заплата за страната. За първото тримесечие на 2025 г. тя е 2443 лева, т.е. формулата дава 3665 лв. стартова заплата бруто. Това залегна в проектите на ПП-ДБ и "Възраждане".

За сестрите ПП-ДБ предлагат старт със 125% от средната заплата, а "Възраждане" - 140%. Щедрите идеи на "Величие" за 6000 лв. за специализантите и 4000 за сестрите пък бяха отхвърлени.

Медиците не са съгласни заплащането им да бъде обвързано с колективния трудов договор, каквото бе предложението на ГЕРБ, БСП и ИТН. Проблемът е, че на места изобщо няма сключен КТД или нивата не се спазват. Затова този вариант не им гарантира достойните възнаграждения, за които се борят.

На първо четене в пленарната зала бяха приети законопроектите на управляващите, ПП-ДБ и "Възраждане". Тогава бе оставен едноседмичният срок за внасяне на предложения между първо и второ четене, но поради депутатската лятна ваканция темата бе отложена за септември, макар тогава да не ѝ дойде ред.