Родители се събраха да подкрепят школата на Мариан Бачев, която децата им посещават

Родители на деца от театралната школа на Мариан Бачев изказват подкрепата си както към нея, така и към преподавателите в нея, след като 4-ма бяха задържани след гей оргия с младеж. Сред задържаните е и актьорът Росен Белов, който е и преподавател в театралната школа на Мариан Бачев.

Школата се помещава в читалище "Николай Хайтов" в столичния район "Изгрев", където тази сутрин се събраха хора в нейна подкрепа, показа Би Ти Ви.

"Вярваме, че сме направили най-добрия избор за нашите деца с тази школа", каза една от майките.

"Всички деца работят с всички преподаватели доста често. Впечатленията им са прекрасни можем да кажем само хубави неща", добави друга майка.

"Децата ни чакат с нетърпение да стане събота и да дойдат на репетиция", обясни трета майка.

Никой от родителите нямат притеснения за школата, подкрепят метода на работата там, както и преподавателите.

В момента има някакви хипотези. Чакаме доказателства по тях. Ако има престъпление, естествено, че трябва да има наказание. Но ние имаме само положителни впечатления от всичко, което виждаме тук. Подкрепяме работата на школата. Стига с този лов на вещици, призова друга майка.

"Беше важно за нас да видим дали е имало някакви нерегламентирани отношения с децата - не е имало. Белов никога не е бил сам с децата. Няма никакви жалби нито от страна на родителите, нито от страна на читалището", обясни кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев.