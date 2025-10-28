Бум на кражбите в търговските центрове - идват крадци и от Румъния

В големите търговски центрове има магазини, където ръстът на кражбите е 100% за първите 6 месеца на годината. При строителните пък е 60%. Такъв пример са спортните магазини. Това разказа пред Нова телевизия Галин Попов от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки.

От спортните магазини се крадат по-скъпи и ефектни колекции. Има поръчки и се краде и изнася цялата колекция. В тази ситуация никой не краде, за да се изхранва, а защото има изградена цяла мрежа за препродажба. В социалните мрежи пък имало хора, които препродавали там, разказа той.

И в мебелните магазини се краде - скъпи чаши, свещи, прибори за хранене, вази и спално бельо. Изобщо вещи, които един крадец може да сложи в чантата и да изнесе, каза още той.

Ръстът при малолетните и непълнолетните крадци е много голям. Имало и много гастрольори след падането на Шенген, като румънци и др. Българите също правили гастроли, но в страната. Днес групичката краде в София, утре в Пловдив, разказа още той.

Има търговец, който е инвестирал 700 хил. лева в мерки за охрана - техника, жива охрана, камери и изкуствен интелект за лицево разпознаване.

Проблемът бил бавното и остаряло законодателство.