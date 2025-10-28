Средната заплата в съдебната система е 8730 лв., но има и бонус от четири заплати и 5500 лв. за дрехи

Висшият съдебен съвет иска бюджетът на съдебната власт за следващата година да бъде почти 1 млрд. евро, а заплатите да се вдигнат с 18%. Така част от тях ще стигнат 24 хил. лв.

Проблемът не е, че са твърде високи заплатите, а в това, че има твърде раздут щат. В момента в системата има 715 незаети щатни бройки, а се обявяват конкурси за още 150, а при другите се разпределят като бонуси. Средната заплата на съдия, следовател и прокурор в системата е 8730 лв. Това не включва четирите заплати бонус и 5500 лв. за работно облекло, разказа пред Нова телевизия Иван Брегов от ИПИ.

Броят на приключените дела през тази година пък ще бъде с 18% по-нисък. Проблемът не е, че магистратите получават високи заплати, а останалите много ниски. Един младши съдия получава повече от един професор в Юридическия факултет, каза проф. Пламен Киров.