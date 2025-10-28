"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 32 пожара са потушени в страната през последното денонощие, няма пострадали хора, съобщават от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, на сайта на ведомството.

Пожарникарите са реагирали на 82 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 ч. тази сутрин.

С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които 7 - в жилищни сгради, 2 - в промишлени, 5 - в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 16 пожара, от които 10 - в отпадъци, три - в готварски уреди и комини.

Извършени са 48 спасителни дейности и помощни операции, от които седем - при катастрофи в транспортни средства, една - при инциденти с опасни вещества, 38 - като техническа помощ.

Регистрирани са и 2 лъжливи повиквания.