Един е загинал и 22-ма са ранени при 19 катастрофи за последното денонощие

Катастрофа Снимка: 24 часа

Един човек е загинал, а 22-ма са ранени при 19 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани три тежки и 24 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали трима души.

От началото на месеца са станали 422 катастрофи, при които са загинали 38 души и са ранени 518.

От началото на годината са регистрирани 5558 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 367 души, а пострадалите са 6929.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с един повече загинали участници в движението по пътищата през 2025 година.

Катастрофа Снимка: 24 часа

