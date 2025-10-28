Диана Дамянова: Борисов е тръмпистки тип политик - мрази да не го обичат

Когато ИТН не казва нищо, по принцип е добър сигнал. Борисов е тръмпистки тип политик - не може да понася конфронтацията и мрази да не го обичат. Той се храни от любовта на хората - такъв е типажът на този тип политици. И когато народната любов липсва, те се изнервят. Така пиар експертът Диана Дамянова обясни преформатирането на управлението в страната ни в сутрешния блок на Би Ти Ви.

Избухването на Борисов вече е поне 21-ото от бурната му политическа кариера - това е професионален проблем при него, че е емоционален и обидчив, каза още Дамянова.

Другият тип герой - Пеевски, се храни от омразата. И това, което те му причиняват - превръщането му в нещо, което управлява всичко и всеки, това го захранва. Превръща го в много по-голям, отколкото е. Те двамата са заедно. Пеевски правеше имиджа на Борисов в широкия смисъл на думата. Тези хора имат обща представа за добро и зло, двамата преследват една идея - да се реваншират пред българския народ по начина, по който те го разбират, коментира още Дамянова.

По думите й последните изборите в Пазарджик не са по-различни от предишните там.

Изборите в Пазарджик, някакви моментни ситуации, не са нещо, което биха променили погледа на Борисов. Преформатирането сега е в резултат на това, че правителството зависи много от благословията на Пеевски, каза политологът доц. Петър Чолаков. Според него е погрешно да се говори, че има напрежение в кулоарите на властта.

Гневът на Борисов се използва в определени ситуации изключително манипулативно - той изпуска нервите си пред журналистите, назидава ги, оттам нататък излага собствените си тези. Има и чисто артистичен момент, добави политологът.

Според Чолаков голямата сила на Борисов е целта му е да е добрият герой, докато Пеевски е човек за директен сблъсък.

Радев играе ролята на много ядосан политически човек, който е изпуснал своя кораб. Не му отива да занимава с каква бронирана кола къде отива, защото от всичко това спада ролята му. Българският президент по принцип има доста мъглява роля - ще стане важен само по време на война, така че той е друг случай, анализира ролята на президента Диана Дамянова. Тя продължи да анализира и какво се случва сега в политическия живот на страната ни: Борисов и Пеевски управляват по един модел, който не е неприемлив. Не може да има стабилно правителство, без да има стабилна опозиция.

За нея най-скъпата такса, която българският народ плаща, е такса бюрокрация и администрация. А големият проблем на управлението е, че е силно заплашено да се пързулне наляво.