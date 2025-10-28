Вигенин за Борисов и Пеевски: Трябват да проявят известно смирение

Постът председател на Народното събрание не е цената на хаоса за нови избори, коментира евродепутатът и член на Националния съвет на БСП

Националният съвет на БСП доста единно гласува да бъдат приети исканията на партньорите от гледна точка на поста председател на Народното събрание и заедно с това поставихме някои допълнителни искания. Днес ще има срещи на лидерско равнище, но те са и за дейността на правителството. Първо, ние заявихме, че постът председател на Народното събрание не е цената на хаоса, който би настъпил при едно излизане на БСП от управлението. Но заедно с това трябва да решим и други въпроси, свързани с политиката. Решихме, че трябва да направим преглед на изпълнението на споразумението, с което влязохме в това управление. Тук ще добавя нещо, което сигурно няма да чуете публично - трябва всички лидери да започнат да подхождат по-сериозно към това, което правим. Тези театрални постановки, опитът да се представи лидера на подкрепящата партия като най-големия началник в държавата, който раздава задачи и всички ги изпълнява - всичко това създава неприятно усещане в цялото общество.

Това каза евродепутатът Кристиан Вигенин, който е част от ръководството на БСП, в сутрешния блок на Би Ти Ви.

Нека всеки прояви малко повече скромност и усещане за мярка, защото, когато Делян Пеевски например прави публични изявления и часове след това отделни министри вземат решения, това дава невярно впечатление, че едва ли не това правителство се командва от него. Разбирам, че всеки лидер намира начин да покаже себе си, но вече сме на такъв етап в управлението, че отговорностите наистина са много големи и всеки трябва да прояви известно смирение, обясни Вигенин.

Не искам да обидя някого, но в края на краищата, сме сериозни хора и трябва да подхождаме така, добави Вигенин, след като нарече театрална постановка действията на Бойко Борисов.

Според него е повече от ясно, че управлението зависи от ГЕРБ, но и не трябва да се подценява ролята на БСП. Моите впечатления са, че лидерът на БСП подхожда изключително отговорно към всичко това, което се случва - нашите министри работят денонощно с тежки сектори, и най-малкото трябва да получим необходимото уважение. Очакваме тази сериозност от всички, които искат да имаме стабилно управление. Идва нов бюджет, идва въвеждането на еврото, трябва да се справим с инфлацията - това не предполага създаване на такива вълни на напрежение, добави Вигенин.

По темата съдебна власт не сме направили почти нищо, каза той. По думите му по коалиционното споразумение, в което партията му влезе във властта, не е постигнато почти нищо в областта на съдебната система.