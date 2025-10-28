Осъден за палеж на кола асеновградчанин пробва да излезе от затвора предсрочно условно

Биел се зад решетките и ще лежи още

Асеновградчанин, излежаващ присъда за запалването на колата на съседка в затвора в Пазарджик, направи неуспешен опит да излезе на свобода предсрочно условно. След серия скандали, при които 42-годишният сега мъж уринирал пред вратата на комшийката си, на 23 август 2022 г. той опожарил автомобила й. Осъждан е и преди, а за това престъпление получил 6 години затвор при първоначален строг режим.

След като изтърпял половината от наказанието, пробвал да излезе предсрочно условно. Състави на Окръжния съд в Пазарджик и на Апелативния в Пловдив обаче отказват, защото няма данни да се е поправил. Напротив - зад решетките е наказван за нарушения общо 7 пъти, в 6 от случаите - за физическа саморазправа, вербална агресия и отправяне на

заплахи към затворници. Започнал да работи, но после се отказал, защото не хареса условията на труд. Не признавал грешките си и не умеел да ги анализира.

Така магистратите постановяват, че ще трябва да изтърпи остатъка от присъдата в затвора.