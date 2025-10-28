Започват обходи в столичния район "Изгрев", след като съдът пусна под гаранция от 500 лева мъж, причаквал деца

Столичният район "Изгрев" и кметът д-р Делян Георгиев се разграничиха от задържан служител, който бе обвинен в непристойно поведение. Полицията задържа мъжа, след като той извършвал непристойни действия спрямо деца и млади момичета.

Дълбоко съм възмутена и потресена от това, което се случи пред нашия блок, каза пред Би Ти Ви Ирена Караджова, която е майка на едно от децата, станали свидетели на това непристойно поведение.

Случилото се е от един и също ден. Нашата случка е от 13 ч на обяд - посред бял ден! Детето ми звъни и беше в шок, плачеше и не можеше да говори. Каза ми, че човекът вървял след нея, тя се обърнала и той е направил някакви гадни неща, да не изпадам в подробности. Когато разбрах, самата аз се вцепених - не можех да повярвам, че такова нещо може да се случи посред бял ден пред погледа на всички, на детската площадка, където играят и други деца. В този момент мъжът е тръгнал към дъщеря ми, но, слава Богу, някакъв възрастен човек се е появил, просто преминавайки, и мъжът е избягал, разказа майката.

Същия ден задържаният е бил забелязан и в друг квартал. "Ние сме в "Люлин", той отива в "Гео Милев" до училище на друго дете. Заговаря я, тръгва към нея, започва да я гони", обясни Караджова.

Мъжът е задържан, но след заседание на съда вчера е пуснат под гаранция 500 лева.

Дъщерята на Караджова обаче вече не може да спи, не иска да излиза сама навън, изпада в състояния на страх, гняв и задължително трябва да работи със специалист. "Това е гавра с психиката на едно дете, престъпление е", казва майката.

Софийската районна прокуратура заяви пред Би Ти Ви, че решението на съда е вече протестирано. Прокурорът настоява за постоянен арест на обвиненото лице, а на 4 ноември прокуратурата ще поиска Софийски градски съд да задържи отново извършителя.

Кметът на район "Изгрев" обяви, че предприема превантивни действия - обходи около училища, детски площадки и паркове.