Отнето предимство е причина за катастрофата при Харманли, при която автобус надвисна над дере

Автобус с работници надвисна над дере след удар с тир

Отнемане на предимство от страна на товарен автомобил е причина за катастрофата край Харманли вчера привечер, при която автобус с 14 пътници от енергийния комплекс "Марица Изток" се удари в турски камион и спря на ръба на дълбоко дере, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Хасково.

Според първоначалната информация вчера в 17:30 часа малко преди разклона за магистрала "Марица" по пътя Симеоновград - Харманли тир се е включил в платното на автобуса и го засякъл. Водачът му не е успял да намали достатъчно и е закачил с лявата предница задната дясна част на товарната композиция, след което е излязъл от платното в опасната зона. Преди да спре, колата с пасажерите се е ударила и в мантинела.

Пътниците бяха изведени успешно от спасителни екипи от заплашения да падне в дерето автобус. Пробите за алкохол и наркотици и на двамата водачи бяха отрицателни, а българският шофьор бе с леки контузии, прегледан и освободен за домашно лечение. За произшествието е съставен акт, уточняват от ОДМВР-Хасково.

