ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Украйна е готова за мирни преговори, но ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21595277 www.24chasa.bg

Непълнолетен влезе в чужда къща посред нощ

Тони Маскръчка

1668
Полиция

Непълнолетно момче влезе в чужда къща посред нощ. В понеделник, малко след 22.30 ч., е постъпил сигнал в РУ Рила от гражданин на Кочериново, че в къщата на свой роднина е намерил непълнолетно момче. Предал го е на пристигналия полицейски екип на местопроизшествието. Момчето е влязло в къщата през незаключена врата. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Рила, уведомена е прокуратурата.

Собственика на къща в кюстендилското с. Соволяно пък се оплакал в полицията, че от дома му са откраднати 4500 лв. По негови данни деянието е извършено за времето от 8.00 до 16.30 ч. в понеделник. Дежурна полицейска група е извършила оглед на местопроизшествието, досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)