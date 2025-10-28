Непълнолетен влезе в чужда къща посред нощ

Непълнолетно момче влезе в чужда къща посред нощ. В понеделник, малко след 22.30 ч., е постъпил сигнал в РУ Рила от гражданин на Кочериново, че в къщата на свой роднина е намерил непълнолетно момче. Предал го е на пристигналия полицейски екип на местопроизшествието. Момчето е влязло в къщата през незаключена врата. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Рила, уведомена е прокуратурата.

Собственика на къща в кюстендилското с. Соволяно пък се оплакал в полицията, че от дома му са откраднати 4500 лв. По негови данни деянието е извършено за времето от 8.00 до 16.30 ч. в понеделник. Дежурна полицейска група е извършила оглед на местопроизшествието, досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.