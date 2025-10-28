ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Украйна е готова за мирни преговори, но ...

140 кг нелегален тютюн са иззети в Сливен

864
Нарязан тютюн. Снимка: Архив (Снимката е илюстративна)

140 килограма нелегален тютюн е иззет от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност", съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Сливен.

Акцията е била вчера с цел противодействие на незаконната търговия с тютюневи изделия. В жилището на 51-годишна жена в Сливен са намерени 14 чувала със ситно нарязан тютюн без акцизен бандерол.

По случая е образувано досъдебно производство.

При акция на полицията бяха иззети близо 100 кг тютюн при специализирана операция срещу престъпленията против финансовата система, пише БТА.

