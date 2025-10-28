До 25 литра на кв. м. дъжд са паднали в Хасково през последното денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

До 25 литра на квадратен метър е падналият в област Хасково през последното денонощие дъжд, съобщиха за БТА дежурните от местната хидрометеорологична обсерватория. Тази най-висока стойност е регистрирана в село Елена, община Хасково.

В областния център Хасково валежът е бил 20,5 литра на квадратен метър. Най-малки са изсипалите се количества вода от небето в село Орешец, община Харманли - 12,8 литра на квадратен метър.

Освен за паднало дърво нямаме други заведени сигнали за щети или аварийни ситуации, посочиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково.

При предишната интензивна валежна обстановка в областта на 7 срещу 8 октомври в региона паднаха между 11 и 38 литра на квадратен метър дъжд, като най-много - 38 литра, той бе в село Орешец.