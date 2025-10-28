Община Стара Загора спечели проект за нов облик на Художествената галерия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Средствата са близо 1,5 млн. лева, паметникът на културата ще придобие по-модерен вид

Община Стара Загора е бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез която ще се реализират мерки за енергийна ефективност за знакова културна сграда в центъра на града - това е Художествената галерия, оповести зам.-кметът с ресор „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението" арх. Мартин Паскалев, цитиран от общинския пресцентър.

Общият размер на проекта е на стойност от 1 461 969.94 лева.

Строителството на сградата, в която дълги години се помещаваха градските хали, е започнало още през 1930 година. Открита е през 1934 г. Художествената галерия бе преместена в сградата по времето на кмета д-р Енгений Желев /1999-2007 г./.

Този културен обект е безкрайно ценен за нас и трябва да придобие съвсем различен вид, който да подобава на функцията му, изтъкна арх. Паскалев.

Мерките за енергийна ефективност включват цялостна обработка на фасадата със съответните реставрационни дейности, тъй като сградата е паметник на културата.

„Основните ѝ проблеми касаят точно състоянието на фасадата, за което е имало множество сигнали през годините. Другите дейности са смяна на съществуващата дограма, ремонт на покрива, подмяна на ОВК-инсталацията и подмяна на осветители", изброи още строителният зам.-кмет.

Предвижда се също така облагородяване на прилежащите зелени площи, както и изграждане на система за видеонаблюдение.