47-годишен е загинал при катастрофа до Стаевци

47-годишен мъж загина на място, след като се обърна с колата си в крайпътна нива край село Стаевци, съобщават от Областната дирекция на МВР - Добрич.

На 27 октомври, около 20:15 часа, е получено съобщение за пътнотранспортно произшествие в района на село Стаевци, община Шабла. Установено е, че лек автомобил „Форд", управляван от 47-годишен мъж, се е движил с несъобразена скорост, вследствие на което водачът е загубил контрол над превозното средство. Колата е напуснала пътното платно и се е преобърнала в крайпътна нива.При инцидента на място е загинал шофьорът.

Пострадал е и пътник в автомобила – мъж на 21 години, който е настанен в болницата в Добрич, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.