Бойко Борисов посрещна шефа на "Райнметал" Армин Папергер (Видео)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов лично посрещна на летището изпълнителният директор на немския отбранителен концерн "Райнметал" Армин Папаргер.

Папергер е у нас за подписването на договора за изграждането на 2 завода на концерна у нас: за барут и 155-мм снаряди по стандарта на НАТО.

Във видео, качено в личния фейсбук профил на Борисов се вижда как той отива лично да посрещне шефа на военния концерн, който току-що е кацнал на летището в София. За него има опънат дори червен килим. Когато се срещат, двамата се прегръщат приятелски и се разцелуват.

"Добре дошъл. Мисля, че в срокове се справихме. Разбрахме се и чакаме да го движим. Благодаря на твоите момчета, радвам се да ги видя", казва Борисов на Папергер.

Немецът пък му отвръща, че това е най-бързото решение, което са взимали (да направят заводи у нас- бел. ред.).

"Е, нали с Орбан се състезавахме кой ще е по-бърз. Ние сме по-бързи", шегува се лидерът на ГЕРБ. Публикувахте от Boyko Borissov в Вторник, 28 октомври 2025 г.

В края на август Борисов посети централата на "Райнметал" в Дюселдорф. Тогава заедно с Папергер съобщиха, че се изготвя план за създаването на 2 завода на немския концерн у нас, в които ще се прави съвместно производство на барут и натовски снаряди.

След това във ВМЗ-Сопот дойде и шефката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. До 1000 нови, добри работни места ще бъдат открити във Вазовските машиностроителни заводи, когато бъдат създадени двата съвместни завода с немския отбранителен концерн "Райнметал", обяви тогава тя.

Под договора днес подписите си ще сложат главният изпълнителен директор на „Райнметал" Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси" на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора ще подпише изпълнителният директор на „Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) Иван Гецов. На церемонията ще присъства министър-председателят Росен Желязков.

ВМЗ-Сопот ще създаде съвместно дружество с „Райнметал", като съотношението на собствеността ще бъде 49% към 51%. В момента завършва планирането на джоинт венчъра и сключването на споразумението, обясни министърът на отбраната Атанас Запрянов през септември. Парите, които България ще вложи в проекта пък ще дойдат от европейския механизъм за инвестиции в отбраната SAFE.