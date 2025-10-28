Омбудсманът настоя за спешни мерки за формулата за сметките за парно

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати писмо до министъра на енергетиката Жечо Станков с настояване за спешни мерки във връзка със спряното изпълнение от Върховния административен съд на формулата за изчисляване на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация в сгради – етажна собственост. Делчева предупреждава, че това създава правен вакуум в разгара на отоплителния сезон, който може да засегне хиляди потребители на топлинна енергия.

„Ако отоплителният сезон започне без ясни правила за сградната инсталация, гражданите ще се окажат в ситуация на несигурност и липса на прозрачност при сметките си за парно. Необходимо е бързо решение, което да гарантира справедливост и законосъобразност при формирането на дяловото разпределение", подчертава омбудсманът.

В писмото си до министъра Велеслава Делчева припомня, че още през февруари 2025 г. институцията на омбудсмана е поискала становище от Министерството на енергетиката относно това как ще се формират месечните сметки на потребителите, след като е обявено намерението за изготвяне на нова формула за изчисляване на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация.

През март 2025 г. омбудсманът е изразил отрицателно становище по предложен проект за промени в Наредбата за топлоснабдяването, като е посочил, че текстът не е обоснован, не е законосъобразен и не защитава правата на потребителите.

„Необходим е професионален и задълбочен анализ, който да гарантира прозрачно, точно и справедливо определяне на количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация. Гражданите настояват за яснота, защото плащат сметки, които не разбират", се казва още в писмото.

Омбудсманът обръща внимание, че в институцията постъпват множество жалби и сигнали от граждани, настояващи за справедлив и прозрачен начин на изчисляване на енергията от сградната инсталация и за точно разпределение на разходите между собствениците. Делчева припомня, че подобни изисквания са заложени и в Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, както и в решението на Съда на ЕС от 23 октомври 2025 г. (дело C-760/23), според които правилата и параметрите при изчисляването на разходите на клиентите трябва да осигуряват прозрачност и точност на индивидуалното отчитане.

В края на писмото омбудсманът настоява министърът да посочи какви конкретни и неотложни мерки ще бъдат предприети за преодоляване на възникналия правен вакуум и за защита на правата на потребителите на топлинна енергия.