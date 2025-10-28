ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хасърджиев от гей оргията с белезници в съда, актьорът Белов спринтира като Юсейн Болт (Снимки)

Доведоха с белезници в Софийски градски съд обвиняемите за принуда по време на гей оргия д-р Станимир Хасърджиев и Симеон Дряновски.

Другите двама, които са под домашен арест, влязоха в залата тайно, а актьорът Росен Белов почти като в екшън филм, нахлузил качулка и с маска на лицето, спринтира като Юсейн Болт, за да избегне камерите и въпросите на журналистите.

Шмугна се бързо в съдебната зала, където трябва да се реши бързо дали ще остане под домашен арест, или мярката му ще бъде променена.

Заседанието е зад закрити врати заради брутални интимни подробности от нощта, за която жертвата на четиримата твърди, че е принуждаван да върши гнусотии, вързан за стол и с пистолет до челото.

Само Хасърджиев не криеше лицето си. Подскачайки с белезници на ръцете и краката успя да каже само, че не е извършил престъпление и всичко му се случва заради сигнал за източване на здравната каса.

Четвъртият обвиняем Анастасиос Михаилидис не се яви в съда. Той също е под домашен арест. 

Оказва се, че не се укрива, а сменя адреса си. Заради това заседанието по мярката беше отложено за 13 ч. 

