Обвинение и арест за мъж, извършил грабеж след побой

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 44-годишен мъж за грабеж, при който е нанесен побой, съобщават от държавното обвинение.

Събраните до момента доказателства сочат, че 25.10.2025 г. около 7,00 часа на строителен обект на бул. „Цариградско шосе" в София обвиняемият Д.М. е отнел сумата от 900 лв. от владението на Д.С. За целта Д.М. е ударил шамар на пострадалия и е нанесъл удари с юмрук в бъбреците и с ритник в областта на кръста.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" за срок от 3 до 10 години.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Д.М. е осъждан.

Днес, 28.10.2025 г., наблюдаващ прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража".