Адвокатът на кмета на Минерални бани се разболял преди делото, пловдивският съд го глоби с 1000 лв. (Видео)

Мюмюн Искендер научил преди заседанието, но е категоричен, че няма повод да шиканира процеса

1000 лв. глоба наложи Апелативният съд в Пловдив на адвокат Димитър Георгиев, който представлява отстранения кмет на Минерални бани Мюмюн Искендер. Управникът обжалва свалянето му от поста, но делото беше отложено заради неявяването на защитника. Георгиев вчера получил болничен лист, с който му било предписано домашно лечение за 5 дни. Изпратил го на магистратите тази сутрин в 8,41 ч. Съдебният състав обаче посочи, че адвокатът е бил длъжен да представи медицинско удостоверение по образец, в което да е отбелязано, че заболяването му не позволява да се яви. Димитър Георгиев ще има възможност да представи документацията следващия път - на 4 ноември, и глобата може да бъде отменена.

Мюмюн Искендер беше отстранен от кметския пост миналата седмица с решение на Окръжния съд в Хасково. Повдигнати са му 4 обвинения за имуществени разпореждания по отношение на общински недвижими имоти за близо милион лева и магистратите приеха, че би пречил на разследването, ако остане кмет. Отделно е привлечен към наказателна отговорност и за друго престъпление по служба. "Упражняването на властнически функции по служба спрямо подчинените му общински служители създава риск обвиняемият да окаже влияние върху свидетели, разполагащи с информация, значима за воденото разследване, както и възможност да осъществи върху тях непозволено въздействие", посочват хасковските съдии.

След отложеното заседание Искендер каза, че той също разбрал за състоянието на адвоката си тази сутрин, когато дошъл пред съда и му се обадил. Не знае какво му има, но не се съмнява, че наистина е болен и ще представи документи за това. Отстраненият от длъжност кмет е категоричен, че няма причина да шиканира процеса.

Мюмюн Искендер очаква да му бъдат повдигнати още обвинения. Той се оплака от постоянен тормоз над общинската администрация. "През ден, преди обяд, след обяд, документи от днес за утре, за след два дена. Класьорът е ей такъв", каза Искендер. И посочи, че обвинителят от Софийска градска прокуратура трябва да каже на какво се дължи това. Следващия път щял да отговори дали процесът срещу него е политически.