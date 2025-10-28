Разследват кражба на сребърни монети в Априлци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Разследва се кражба на сребърни монети от частен дом в Априлци. Това съобщиха от МВР - Ловеч.

Сигналът е подаден на 27 октомври от 72-годишен жител на планинския град. Според него в периода от 10 до 27 октомври от гардероб в дома му са отнети около 100 старинни сребърни монети.

По данни на собственика монетите са от 19 в., като към момента няма яснота за стойността им, уточниха за БТА от ОДМВР – Ловеч.

Кражбата се разследва от служители на Районното полицейско управление в Троян, което обслужва и съседната община. По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава.