Орбан търси скептичен към Украйна съюз със Словаки...

Разследват кражба на сребърни монети в Априлци

3096
Стари сребърни монети

Разследва се кражба на сребърни монети от частен дом в Априлци. Това съобщиха от МВР - Ловеч.

Сигналът е подаден на 27 октомври от 72-годишен жител на планинския град. Според него в периода от 10 до 27 октомври от гардероб в дома му са отнети около 100 старинни сребърни монети.

По данни на собственика монетите са от 19 в., като към момента няма яснота за стойността им, уточниха за БТА от ОДМВР – Ловеч.

Кражбата се разследва от служители на Районното полицейско управление в Троян, което обслужва и съседната община. По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава.

Стари сребърни монети

