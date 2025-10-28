Жена хвърли през прозореца си пари и златни бижута на мним полицай в Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 26 октомври в полицията в Русе е постъпил сигнал за извършена телефонна измама на възрастна жена.

Потърпевшата е станала жертва на позната схема. Тя получила няколко обаждания на домашния си телефон от непознати номера с чуждестранен код за избиране.

Мъжки глас, представящ се за полицай, я въвел в заблуждение, твърдейки, че дъщеря ѝ е претърпяла злополука и се нуждае от спешна животоспасяваща операция, за да не ѝ бъде ампутиран кракът.

Следвайки инструкциите на измамника, жената събрала наличните си пари и златни ценности, поставила ги в чанта и ги пуснала през терасата на жилището си.

След като дъщерята я е посетила, станало ясно, че е жертва на измама и е подаден сигнал в полицията. По случая е образувано досъдебно производство, докладван е на дежурен прокурор и се разследва. Нанесените с деянието щети се уточняват.