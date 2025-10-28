"Метрополитен" за оградата, паднала върху кола: Строителната фирма носи отговорност за укрепването на изкопа

"Метрополитен" се самосезира по излъчения телевизионен репортаж

Част от оградата на изкопа на метрото на столичния бул. "Владимир Вазов" се е откъснала и е ударила преминаващ автомобил. Инцидентът е станал в неделя.

В позиция по повод инцидента от "Метрополитен" ЕАД обясняват, че до момента в дружеството не е постъпвал официален сигнал за инцидента. Независимо от това, „Метрополитен" се самосезира по излъчения телевизионен репортаж и извърши проверка на място.

"Оградата е възстановена в деня на инцидента, а откъсването на елементи от нея представлява форсмажорно обстоятелство, като възможните причини се обследват и могат да бъдат: внезапен порив на вятъра; преминаване на тежкотоварно превозно средство, предизвикало вибрации или завихряне на подемна сила; прерязване на укрепващи части от оградата от граждани с цел преминаване през обекта;

скъсана заварка на елемент от конструкцията", пишат от "Метрополитен" ЕАД.

От общинското дружество подчертават, че са възложители, а изпълнител на обекта е строителната фирма, която "носи пряка отговорност за укрепването, ежедневния оглед и поддръжката на оградата на изкопа, като ще й бъде потърсена отговорност по надлежния законов ред. „Метрополитен" ЕАД ще сътрудничи на компетентните органи и предприема всички необходими мерки за гарантиране на обществената безопасност".