Музеите във Велко Търново преминават към зимно работно време от 1 ноември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От 1 ноември 2025 г. обектите и експозициите от структурата на Регионален исторически музей-Велико Търново преминават към зимно работно време с посетители.

Най-посещаваната крепост „Царевец" ще приема посетители от 9 до 16 часа, без почивен ден. Портите ще се затварят в 17 часа.

Същото е работното време и на Архитектурно музеен резерват "Трапезица". Втората столична крепост обаче затваря за посетители от 1 декември 2025 г. до 31 март 2026 г.

Фуникулярът на АМР „Трапезица" преустанови работа на 31 октомври, уточняват от музея.

Археологически музей е с работно време 9,00 – 16,30 часа. Затваря в 17:30 часа. Без почивен ден. Има профилактика в понеделник от 9,00 до 12,00 часа.

· Музей "Възраждане и Учредително събрание" приема всеки ден от 9,00 до 16,30 часа. Затваря в 17:30 часа. Без почивен ден. Профилактика – вторник 9,00 – 12,00 часа.

· Църквата „Св. 40 мъченици" отваря в 9,00 ч. и затваря в 17:00 часа. Тя също е без почивен ден, но в понеделник до 12:00 часа се извършва профилактика.

· Музей „Затвор", както и Сарафкината къша работят в интервала 9,30 – 17,00 часа. Затварят в 17,30 часа. Почиват неделя и понеделник. Профилактика имат в сряда 9,30 – 12,00 часа.

Мултимедийният посетителски център "Царевград Търнов" Приема туристи от 9:30 до 16,30 ч. Затваря в 17,30 часа. Без почивен ден. Профилактика – понеделник 9,00 до 12,00 часа

С ново работно време са и обектите в Арбанаси.

· Църквата „Рождество Христово" е отворена от 10,00 до 15,30 часа за посетители. Затваря в 16,00 часа. Профилактика там се извършва вторник 10,00 до 12,00 часа.

Екскурзоводско обслужване по предварителна заявка от предходния ден на тел. 0885/105 282.

На храмовият празник 25 декември 2025 г. църква ще приема безплатно посетители от 10,00 до 15,30 часа, без да се допуска палене на свещи, с изключение на интериорните свещници, използвани пред обекта.

· Музей „Констанцалиева къща"е с работно време от 10,00 – 15,30 часа. Без почивен ден. Профилактика – понеделник 10:00 до 12:00 часа

От 1 декември 2025 г. до 20 март 2026 г. работи петък, събота и неделя от 10,00 – 15,30 часа. Затваря в 16,00 часа.

Екскурзоводско обслужване по предварителна заявка от предходния ден на тел. 0885/105 282.

· Църквите „Св. Георги" и „Св. Архангели Михаил и Гавраил" са с идентично работно време. Профилактика в църква „Св. Георги" – сряда 10:00 до 12:00 часа; църква „Св. Архангели Михаил и Гавраил" - понеделник 10:00 до 12:00 часа

От 1 декември 2025 г. до 20 март 2026 г. обектите се отварят само за групови посещения по предварителна заявка.

На храмовия празник на 8 ноември 2025 г. църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил" приема безплатно посетители от 10,00 до 15,30 часа, без да се допуска палене на свещи, с изключение на интериорните свещници, използвани пред обекта.

От 1 декември до второ нареждане се преустановява продажбата на комбинирания билет за посещение на 10 обекта и комбиниран билет ММПЦ „Царевград Търнов", църква „Св. св. Петър и Павел" и църква „Св. Иван Рилски".

Екскурзоводски беседи в музейните обекти и експозиции се изнасят само от екскурзоводи на РИМ-Велико Търново, уточняват от ръководството.